Plíce ve Cvikově léčí i příroda

Cvikov – Čistý vzduch uprostřed lesa obklopuje areály dvou rozvíjejících se cvikovských plicních sanatorií.

Tuberkulóza, jedno z nejzákeřnějších onemocnění, se kterými se kdy lidstvo potýkalo, dalo v roce 1910 vzniknout dnešní dětské plicní léčebně ve Cvikově. Komplex funkcionalistických budov stojí na okraji Cvikova, mimo všechny zdroje znečištění. Spolu se zhruba čtyřmi kilometry vzdáleným plicním sanatoriem pro dospělé v Martinově údolí dnes patří jako příspěvková organizace Léčebna respiračních onemocnění pod správu Libereckého kraje.

VYMĚNÍ LŮŽKA

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví a radní Libereckého kraje Přemysl Sobotka se v uplynulém týdnu přijel do obou zařízení přesvědčit, jak zde s investicemi kraje hospodaří. „Mám tady malé překvapení,“ tajuplně během setkání u kávy předestírá ředitel léčebny Rudolf Föcke.

Do místnosti poté přichází zástupce dodavatele s více než dvoumilionovou smlouvou na 78 nových elektrických lůžek pro pacienty. Ty doplní dvaadvacet dalších, které v léčebně tento rok už zakoupili. V porovnání s tím už je nový přístroj, bronchoskop za čtvrt milionu, stejně jako lůžka zaplacená Libereckým krajem, jen takovou třešničkou na dortu.

POSTUPNÝMI KROKY

Nové podlahy, mnohem výkonnější a pro pacienty napojené na přístroje životně důležitá elektrocentrála nebo nové bezbariérové koupelny, to je jen zkrácený výčet letošních investic v léčebně. Ty v obou areálech přesahují šestnáct milionů korun. Mimo jiné průběžně probíhá výměna stovek velkoplošných oken a v běhu je žádost o dotaci a příprava na zateplení rozlehlých budov.

I tak se našly peníze na milou drobnost v podobě nafukovacího brouzdaliště u dětské léčebny. Na ploše sto metrů čtverečních se od letoška mohou malí pacienti, nezřídka dlouhodobě odtržení od domova, prohánět na elektrických člunech. „Viděl jsem to na festivalu v Karlových Varech, hned se mi to zalíbilo a začal jsem hledat cesty, jak to pro děti pořídit,“ říká ředitel Focke.

„Letos jsme pořídili hodně věcí. Teď už mě trošku trápí jen park,“ tvrdí v Martinově údolí primářka Blanka Faiferová poté, co Přemyslu Sobotkovi předvedli návrh úprav dlouhodobě neřešeného okolí léčebny. „Na fibroskop bych vám dal, ale tohle si budete muset zařídit sami,“ říká Sobotka, který po celou dobu návštěvy neskrýval spokojenost nad chodem ústavu.

Ostatně je i v jeho zájmu, stejně jako dalších vášnivých kuřáků, aby toto zařízení fungovalo co nejlépe.