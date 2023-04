„Komplikace mohou rovněž nastat v případě záchranářských aktivit. Když má plavčík vytáhnout z vody tonoucího a zároveň mu hrozí, že se sám zamotá do nějakého kusu látky, není to legrace,“ sdělil jednatel městské společnosti Bazén Liberec Robert Korselt.

Doposud se zde nesetkali s požadavkem, že by si některá z návštěvnic bazénu chtěla odložit horní díl plavek. Kdyby tato situace nastala, slušně by dotyčnou požádali, aby svá prsa zahalila, neboť by s velkou pravděpodobností takové ojedinělé počínání způsobilo rozruch.

„Rozptylovalo by to ostatní plavce a návštěvníky bazénu, kteří by se pak nesoustředili na vlastní aktivity a mohlo by dojít ke zranění,“ osvětlil Korselt s tím, že by záleželo i na okolnostech jako například obsazenost bazénu či chování plavkyně. „Situaci by řešil plavčík, vedoucí směny, který je odpovědný za bezpečnost, a jehož pokyny jsou návštěvníci bazénu povinni se řídit,“ upřesnil.

Obdobná situace je i v aquaparku v libereckém Centru Babylon. Návštěvní řád přesně stanovuje, jaké plavky jsou povoleny, ale zároveň přímo nezmiňuje zákaz koupání „nahoře bez“. Jak přiznala ředitelka provozu zábavy Jana Bachmanová, s podobným požadavkem se doposud nesetkali. „ V případě, že by se některá plavkyně dožadovala umožnění vstupu bez horního dílu plavek, tak bychom jí nevyhověli. Jsme aquaparkem, který navštěvují především rodiny s dětmi, a nedomnívám se, že je vhodné, aby se zde pohybovaly plavkyně bez vrchního dílu plavek,“ zdůraznila Bachmanová.

V českolipském bazénu nedávno řešili případ, kdy návštěvníci přišli v nevhodných plavkách. Podle ředitele organizace Sport Česká Lípa, která bazén spravuje, musí přijít plavci ve vhodném a nepohoršujícím plaveckém úboru. „Ještě se nám nestalo, že by si žena chtěla odložit vrchní díl plavek a zaplavat si nahoře bez. Řešili bychom to domluvou s dotyčnou, neradi bychom někoho vykazovali,“ informoval Jaroslav Češka.

Názory veřejnosti se na tuto problematiku různí, záleží na věku i pohlaví. Muži by například podobný krok přivítali. „Samozřejmě záleží na tom, jak by plavkyně vypadala. Na krásku s pevným poprsím by byl určitě nádherný pohled. Na druhou stranu by nezbyl žádný prostor pro představivost,“ zamyslel se dvacetiletý liberecký student Vojtěch. „Za mě to je nevhodné, do bazénů chodí i děti. Navíc řada z nás žen nemá dostatečnou sebereflexi a někdy to není ani pěkné v plavkách, natož bez vrchního dílu,“ svěřila se Pavla z České Lípy.

Novinka z Berlína zaujala předsedu Českomoravské federace naturistů Jiřího Böhma, který by ji podle svých slov v tuzemsku určitě uvítal. Prý tomu nahrává i dnešní doba. „Pro mnoho žen a dívek je nošení vrchního dílu plavek nepohodlné. Myslím si, že by to mohly uvítat. Doba už je volnější, proč něco takového netolerovat. Je to však komplikovanější otázka. Záleží na tom, komu bazén patří. Pravidla si určují provozovatelé,“ řekl šéf českých nudistů.

Jak by se rozhodl český ombudsman Stanislav Křeček v případě, že by se na něho obrátila některá z odmítnutých návštěvnic bazénu či koupaliště, zůstává otázkou. Podobnou stížnost dosud neřešil. „Veřejný ochránce práv se podobným případem v českém prostředí nezabýval. Při prověřování stížností vždy hodnotíme konkrétní okolnosti daného případu. K případům, které jsme přímo nešetřili, se proto nevyjadřujeme, a to ani v obecné rovině,“ dodala mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Markéta Bočková.