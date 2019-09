Parkovací revoluce. Těmito slovy představovalo vedení liberecké radnice plány na nový systém parkování na libereckých sídlištích. Parkovací místa chtělo začít postupně zpoplatňovat, nakonec ale vycouvalo.

„Každý, kdo bydlí na sídlištích, ví, že ta situace není únosná. V Liberci permanentně roste počet registrovaných osobních vozidel, dnes už zde máme více registrovaných aut, než je počet obyvatel, a ten dopad vidíme všichni každý den,“ popisoval tehdy primátorův náměstek Jiří Šolc. „Největší problém způsobují lidé, kteří mají na sídlištích, kde už je i tak málo míst, trvale zaparkovaná auta, která ani nepoužívají. Nebo rodiny, které používají dvě, tři nebo klidně i čtyři auta,“ dodal náměstek.

Plán nové koalice byl proto následující v první řadě přestal magistrát povolovat takzvaná vyhrazená parkovací místa. „Ty si mohl kdokoliv zaplatit a ať už tam byl, nebo nebyl, měl místo rezervováno,“ vysvětlil Šolc. I když majitel místa odjel například na čtrnáct dní mimo město, nikdo jiný na tomto prázdném stání zaparkovat nemohl. Stávající vyhrazená místa sice nechá magistrát ještě doběhnout, nová už ale nepovolí, s jedinou výjimkou, kterou jsou místa pro invalidy.

Parkovací revoluce

Druhým krokem „parkovací revoluce“ mělo být postupné zavádění modrých parkovacích zón. „Vlastník každého bytu si bude moci pořídit jednu parkovací kartu za částku 500 korun ročně,“ popisoval v dubnu Šolc. Druhé auto mělo podle návrhu vyjít na 6000 korun ročně, každé další pak na 8000 korun ročně. Od této fáze ale město nakonec upustilo.

Někteří obyvatelé, kterých se mělo opatření dotknout, totiž plán kritizovali. Pokud by jej město zavedlo, z každého sídliště by se stala jedna velká modrá zóna. Parkovací karta by nezakládala nárok na žádné konkrétní místo, nýbrž na jakékoli v rámci zóny. Magistrát by ale nereguloval počet vydaných karet, tudíž by se mohlo stát, že i ten, který zaplatí za své třetí auto osmitisícový poplatek, by v některých případech vůbec nezaparkoval.

Hledání míst

„Realizovat tuto ideu, abychom zároveň byli spravedliví vůči občanům, nepůjde. Alespoň ne v současné době. Musíme se zaměřit na hledání parkovacích míst na sídlištích,“ oznámil proto v červenci primátor Jaroslav Zámečník.

Město podle něj dá nejprve přednost výstavbě nových parkovacích míst. Například v lokalitě ruprechtické Hokejky, kterou měla parkovací revoluce postihnout jako jednu z prvních, a odkud proti záměru lidé adresovali i hromadný nesouhlasný podnět, by podle něj mělo vzniknout nových až dvě stě míst rozšířením zdejšího parkoviště. Další místa pak mohou v Ruprechticích vzniknout tím, že se zjednosměrnění některé vybrané ulice.

Nový systém

Už zanedlouho ale čeká zjednodušení parkování také řidiče v centru Liberce. Začne tu totiž fungovat nový parkovací naváděcí systém. V ulicích Liberce se tak už objevila, zatím ještě nefunkční „návěstidla“, tedy směrové cedule s displeji. „Systém využije čidla zabudovaná v jednotlivých parkovacích místech, která budou posílat informace do návěstidel. Řidiči tak uvidí, kde je kolik míst volných a budou se moci rozhodnout, kde zaparkují,“ uzavřel Šolc. Parkovacích míst nově osazených čidly bude v Liberci přes tisíc. Kromě toho jsou do projektu zapojeny i některé parkovací domy, celkově tak systém nabídne přehled o bezmála 2500 parkovacích místech, především v centru města či třeba v okolí zoologické zahrady.