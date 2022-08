Plameňáci se z kunratické Skleněné zahrady rozlétli až do Liberce

Do Týdne Křišťálového údolí, který potrvá do neděle 28. srpna, se zapojil i jeden z nejvýznamnějších sklářů regionu, Jiří Pačinek. V liberecké zoologické zahradě byla ve středu 24. srpna slavnostně odhalena plastika Plameňáci. Není to jeho jediné zapojení.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Plastika Plameňáci v Zoo Liberec. | Foto: se souhlasem Libereckého kraje