Upřímnost, odvaha, sebeláska či sebevědomí. Někteří těmito vlastnostmi přirozeně oplývají, zatímco jiným chybí. Lidé na ně mohou doslova narazit v ulicích Liberce a dopřát si, co sami potřebují. Tuto příležitost jim nabídla 22letá Barbora Hnízdilová prostřednictvím projektu Vem si co potřebuješ. Ulice krajského města zpestřuje plakáty s útržky, které symbolizují právě tyto vlastnosti a další pozitivní věci. Snaží se tak šířit naději v době, kdy je pro některé těžké udržet si optimismus.

Hnízdilová pracuje jako terénní pracovnice, která pomáhá uživatelům omamných a psychotropních látek. Zároveň dokončuje studium oboru Sociální práce na Technické univerzitě v Liberci. Nápad na projekt se v její hlavě zrodil na začátku tohoto roku, kdy se mladá žena necítila dobře. Jak sama přiznala, ublížil jí člověk, ke kterému cítila to, co k nikomu jinému. A právě Vem si co potřebuješ jí pomohl se přes to dostat.

„Tou dobou jsem potřebovala spoustu věcí a říkala jsem si, že v tom určitě nejsem sama, že spousta lidí někdy prožila, prožívá a nebo bude prožívat to, co já. Že jim bude něco chybět, budou se cítit špatně,“ svěřila se Hnízdilová.

Podoba plakátu s útržky jí probleskla hlavou a začala na něm pracovat. Než vylepila své první výtvory v libereckých ulicích, byla stále na vážkách. „Nakonec jsem si řekla, že i kdyby se našel jeden jediný člověk, kterému pomůže, když si symbolicky utrhne třeba lásku, radost či stabilitu, tak to udělám,“ zdůraznila s tím, že se tato tvorba pro ni stala terapií.

Projekt pro vysokoškolskou studentku představuje první streetartovou zkušenost, doposud tvořila doma pouze pro sebe či své blízké a kamarády. Plakáty tvoří po večerech, a aby to časově zvládala, udělá jich vždy několik najednou. Začne prvotními písmeny, na které využívá buď tekuté akrylové barvy, nebo akrylové fixy. Jakmile hlavička Vem si co potřebuješ zaschne, pokračuje obtažením jednotlivých písmen. Následuje výčet slov, která si může člověk utrhnout, ty také jednotlivě obtahuje a tvoří jim vzhled. „Poslední dobou mě baví kombinovat barvy, třeba i tak, jak se kombinovat nemají. Občas plakáty dělám tak dlouho, že skoro necítím ruku,“ dodala se smíchem autorka.

Kolemjdoucí mohou prostřednictvím utrženého papírku získat například volnost, lásku, stabilitu, svobodu či štěstí. „Slova vybírám nejen podle sebe a podle toho, co zrovna potřebuji já. Uvažuji také nad tím, co by mohli potřebovat ostatní v různých fázích života nebo v různých situacích a snažím se tomu slova přizpůsobovat,“ podotkla tvůrkyně. Inspiraci někdy čerpá u rodiny, kamarádů či u svých sledujících na Instagramu.

Vážnost plakátů se rozhodla odlehčit lepením vystřižených slov a slovních spojení z různých časopisů. Doma například objevila časopisy pro ženy z roku 2004. Další inovaci představuje to, že si zájemce místo papírku může utrhnout slovo v podobě korálků. „Mizení útržků se snažím sledovat, nepřestává mě překvapovat vysoká rychlost rozebrání, mám z ní opravdovou radost,“ řekla Hnízdilová.

Její nápad dopadl na úrodnou půdu, z každého ocenění má upřímnou radost a váží si toho. Ráda se s lidmi o projektu baví a pokaždé ji u takové konverzace napadne něco nového. Doposud se setkala s odmítnutím ohledně vylepení plakátů na místě, kde takový postoj čekala nejméně. „Určitě plánuji v projektu pokračovat a posouvat ho dál. Nechte se překvapit, “ uzavřela Barbora Hnízdilová.