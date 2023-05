/FOTO, VIDEO/ Zámek Svijany odstartoval návštěvnickou sezónu na začátku května a u příležitosti sedmého výročí svého zpřístupnění si pro návštěvníky připravil překvapení v podobě unikátní expozice Neolitu a Eduarda Štorcha, která se nachází ve dvou zámeckých místnostech. Součástí expozice jsou tisíce odštípaných pazourků a stovky kamenných nástrojů z doby před 6,5 až sedmi tisíci let, tedy z období, kdy se na našem území usadili první zemědělci.

„Část výstavního prostoru je upravena tak, jako by ji pravěký člověk právě opustil a zanechal po sobě doutnající ohniště a vydělané kůže. Zájemci se tak mohou zaposlouchat do zvuků z dávné minulosti a propadnout se v čase o mnoho tisíc let zpět,“ řekl manažer Zámku Svijany Libor Stejskal.

Na projektu se podílel archeolog Petr Brestovanský ze Severočeského muzea v Liberci a celkovou prezentaci vytvořil sochař, restaurátor, malíř a designér Stefan Shamilyan. Na návštěvníky tak čeká část nálezů z pravěkého sídliště z mladší doby kamenné, zkoumaného v letech 2007 a 2011 při výstavbě logistického centra nedaleko benzínové pumpy v Příšovicích. „Nález půdorysů sedmnácti domů a dílen kruhovitého až oválného půdorysu na výrobu broušených kamenných nástrojů a štípané pazourkové industrie v pravidelném uspořádání nemá v České republice obdoby,“ přiblížil Brestovanský.

Součástí expozice je i slavná sbírka spisovatele a arecheoologa Eduarda Štorcha z jeho domu ve středočeské obci Lobeč. O ní psal například v románu Minehava, kde popisuje místo Pustý sad. Severočeské muzeum převzalo v roce 1953 na žádost Štorcha jeho kompletní sbírku a přislíbilo, že nálezy vystaví. Slib tomuto velikánovi, nedoceněnému propagátorovi archeologie a dávných věků, je splněn po sedmdesáti letech na Zámku Svijany.

Pivo přímo ze sklepa

Pozadu nezůstal ani Pivovar Svijany, který si pro fajnšmekry připravil dvanáctistupňový ležák Pivo přímo ze sklepa. Je balené v litrové embosované hnědé lahvi s keramickým patentním uzávěrem a jeho receptura vychází ze zatím posledního svijanského piva Šlik. Do designových lahví se stáčí bez filtrace, stabilizace, pasterizace nebo jakýchkoliv jiných úprav přímo z ležáckého tanku v ležáckých sklepích svijanského pivovaru. „Naším cílem je dostat naše tradiční řemeslné pivo k zákazníkům s vyššími nároky na kvalitu a přírodní charakter konzumovaných potravin, kteří ocení řemeslný a zdraví prospěšný produkt v ekologickém a důstojném obalu,“ zdůraznil svijanský sládek Petr Menšík.

Následovník piva Šlik je vyroben tradičním řemeslným postupem z vody z hlubinných vrtů, ručně vyrobeného sladu z tradičních českých odrůd českého a moravského sladovnického ječmene z humnové sladovny a tradičního českého chmele odrůd Sládek a Žatecký poloraný červeňák z vlastních chmelnic pivovaru v Polepských blatech, v jedné ze dvou nejlepších českých chmelařských lokalit.

Svijanský pivovar se rovněž zaměřil na ekologii, čemuž odpovídá i balení pivní novinky. Tmavě hnědé sklo přispívá k lepšímu uchování piva a keramická zátka minimalizuje styk piva s těsněním „Zatímco v případě klasické půllitrové lahve je vratná jen vlastní lahev, u naší lahve s keramickým patentním uzávěrem připevněným k lahvi drátkem z nerezavějící oceli a permanentním potiskem místo etikety nevzniká vůbec žádný odpad, ani ze zátky a etikety s lepidlem. Celý obal lze tak znovu využívat z plných sta procent. Výjimku tvoří jen malá papírová pečeť sloužící k indikaci neporušenosti obalu a k označení minimální trvanlivosti výrobku,“ osvětlil Menšík.

Modernizovaná restaurace

Po několikaměsíční rekonstrukci opět vítá hosty Pivovarská restaurace ve Svijanech, která získala modernější interiér a její kapacita se zvýšila na 241 hostů díky nově vybudované venkovní terase. „Málokterý návštěvník po exkurzi v pivovaru nebo prohlídce Zámku Svijany nevyužil možnost se najíst a napít v naší pivovarské restauraci. A protože stále rostoucímu počtu hostů už kapacitně skutečně nestačila, museli jsme přikročit k její rozsáhlé modernizaci a rekonstrukci,“ přiblížil ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

Renovace se dočkala podlaha a přibyly akustické tlumící segmenty v dolní části zdí a spodních částí stolů a židlí. Historii připomínají nově přiznané původní cihly ve stropním oblouku. Moderními prvky jsou naopak designový výčepní pult s dvanácti pivními kohouty typu Nostalgie, který byl po rekonstrukci přemístěn do centrální místnosti restaurace, a zachlazený box na pivní sudy. „Do značné míry jsme při rekonstrukci využili interiérové, designové a grafické prvky, které jsou již k vidění v jiných svijanských restauracích a které budou do budoucna jako jednotící téma prostupovat i dalšími provozovnami,“ podotkl ředitel.

Nová podoba restaurace je součástí širšího projektu Pivovarského dvora, z nějž se nově do restaurace vstupuje. Vedle vchodu se nyní nachází krytá zahrádka s vodními prvky. Parkovací stání na dvoře byla nově vyznačena i pro motocyklisty a vyhrazené místo slouží pro autobusy. Nechybějí samozřejmě ani stojany na kola pro cyklisty. Dosavadní úpravy si vyžádaly přes 20 milionů korun. „V budoucnu plánujeme v modernizaci Pivovarského dvora dále pokračovat. Její součástí bude například i plánovaná rekonstrukce pivovarské prodejny, ale i další investiční akce,“ uzavřel Havlík.