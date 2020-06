Zámecký pivovar ve Frýdlantu se stejně jako ostatní podniky musel vyrovnat s koronavirem a přijatými bezpečnostními opatřeními. Postupně se vrací do normálu, počítá ztráty a opět obnovil prohlídky areálu. „Naším cílem je prodat v České republice 9 000 hektolitrů a v zahraničí 4 000 hl piva. Máme na to ještě sedm měsíců,“ řekl majitel pivovaru Marek Vávra.

Česání chmele na školní zemědělské stezce ve Frýdlantě. | Foto: Deník / Gabriela Volná Garbová

Jaký dopad má koronakrize na Zámecký pivovar ve Frýdlantu?

Bylo to jedno z nejtěžších období novodobé historie pivovaru. Po 13. březnu se zcela zastavil prodej. Obrat nám klesl o 90 procent. Následné měsíce duben a květen již byly lepší. V pivovaru jsme se zabývali především záchranou cca 400 tisíc piv, které by do června nevydržely. Stočili jsme je do plechovek. Následně jsme měli starost, jak získat prostředky na nové navaření stejného množství piv na červen. Pivo u nás leží minimálně 30 dní, takže v dubnu, v době největší krize, jsme řešili, jak navařit pivo na červen. Naštěstí se to díky vstřícnosti některých dodavatelů a přístupu zaměstnanců povedlo.