Zdroj: PirátiCo je podle vás důvodem k takového výsledku?

Myslím, že Piráty je už vidět v komunální politice, voliči vidí naše výsledky a důvěřují nám.

Bezprostředně po zveřejnění výsledků voleb začala vyjednávání o budoucí koalici. K jaké variantě byste se přikláněl?

Pro nás je ideální dvoukoalice se Starosty, to by byla ideální varianta.

Starostové se už ale před volbami nechali slyšet, že přizvou i současného partnera ODS. Bylo by to pro vás přijatelné?

My máme problém s některými lidmi z ODS, kteří se do zastupitelstva dostanou, takže uvidíme.