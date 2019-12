„Navštěvují mě především ženy-zákaznice. Spojuje je láska k originální české módě a ruční práci. Moje zákaznice jsou sebevědomé a nebojí se být výjimečné,“ řekla v rozhovoru majitelka obchodu Pink Tina Martina Růžičková.

Můžete představit svůj obchůdek Pink Tina?

Slavnostní otevření proběhlo v srpnu před dvěma lety s účelem podpory české a regionální tvorby. Původně jsem měla v repertoáru přibližně deset značek a prázdné zdi, v současnosti jich je kolem osmdesáti a naplněno až ke stropu. Jedním ze záměrů je nabídnout zákaznicím udržitelnou módu a propojit nakupující s autory. Najdete tu módu, šperky, doplňky, kabelky i třeba přírodní kosmetiku.

Jak se zrodila myšlenka na otevření vlastního krámku?

Celý příběh krámku začal v době, kdy jsem chodila ještě do běžného zaměstnání a po večerech jsem se věnovala ruční tvorbě. Vyráběla jsem doma šperky. Relaxovala jsem u toho a zároveň uspokojila svou kreativní duši. Během první mateřské jsem tomu propadla ještě více a přidal se ke mně i můj muž, který se zaměřil na výrobu stromů na šperky. Založili jsme tak spolu značku Yahoda, se kterou jsme objížděli design markety po celé republice. Ten čas jsem si hodně užívala a seznámila se při tom se spoustou tvůrců.

Co se dělo dál?

Tehdy jsem neměla nejmenší tušení, co se za pár let uskuteční. Když se blížila mateřská ke konci, jediné, v čem jsem měla jasno, že se nechci vrátit do předchozí práce. Současně jsem ale nevěděla, jakým směrem se vydat. Ve stejném čase rodinu zasáhla nepříjemná událost, díky níž jsem si uvědomila, jak se život ze dne na den může komukoliv nečekaně změnit a co v životě opravdu chci. Do dvou měsíců jsem otevírala obchůdek.

Obchod jste zajímavě pojmenovala. Měla jste jasno od začátku?

Když jsem vybírala jméno pro svou značku šperků, tak mezi návrhy byla i Pink Tina. Nakonec jsme se s mužem rozhodli pro již zmíněnou Yahodu. Obchod je v Růžové ulici, mě celý život říkají přátelé Tina. Takže si to pěkné sedlo. (smích)

V čem jste oproti jiným originální?

Pink Tina je největší obchod svého druhu v severních Čechách. Dále se jedná o přístup k zákaznicím. Velmi si zakládám na vztahu, který si s nimi buduji. Mým cílem není prodat za každou cenu, ale prodat tak, aby se zákaznice v novém outfitu cítila skvěle. Když vidím, že odchází maximálně spokojená, pak vím, že jsem svou práci odvedla na 100 %. A to mě baví a naplňuje. Budujeme si vzájemnou důvěru. Taková žena, v šatech ode mě, pak září na celé své okolí a to se zajímá a chválí.

Co máte na své práci nejraději?

Je krásné vidět ten proces proměny. Vidím to na zákaznicích v prvním okamžiku, kdy do krámku vstoupí. Opadnou z nich veškeré starosti a přepnou do módu jménem pohoda. A to je prostě úžasné. Pozorovat ten moment a být jeho součástí. Povídáme si, smějeme se a užíváme okamžiky bezstarostnosti.

Jak si vybíráte tvůrce, jejichž výrobky se k vám dostanou?

V prvé řadě se musím přiznat, že v krámku nemám mnoho regionálních autorů. Sama jako nakupující si ty lokální značky ráda nakoupím přímo od tvůrců. Snažím se spíše o zastoupení značek ze všech ostatních koutů republiky. Autorů, kteří mají zájem, je mnoho a krámek není nafukovací. Také ne všechen sortiment zapadá do konceptu krámku. Takže odmítání je součástí mé práce. Musím se přiznat, že to dělám nerada. Za každou značkou je lidská bytost, která miluje to, co dělá, věnuje své práci spoustu času, píle a úsilí a já řeknu ne. Vycházím i ze své zkušenosti autorky. Osobně velmi dobře vím, čím vším si jedinec musí projít, když je na vše sám. Vím, kolik lásky svému tvoření věnují, a vždy jim přeji příjemné tvoření a umím i doporučit místa, kde by se svým sortimentem mohli mít úspěch.

Co mají výrobky společného kromě toho, že se jedná o domácí výrobu?

Kvalita, originalita, precizní provedení a české ruce. Oděvy jsou vesměs z českých nebo evropských materiálů. Jsem ráda, že mnoho nakupujících začíná řešit původ výrobků i dopad výroby na prostředí. Rozumí, že kvalitní zpracování něco stojí. Upřednostní nákup jednoho trička namísto pěti „řetězcových“, což je v dnešní době všech médií a sociálních sítí, kde na nás ze všech stran útočí reklama a trendy, chvályhodné.

Jak byste popsala svou klientelu?

Kdybych to měla vzít do detailu, tak nás všechny spojuje láska k originální české módě a ruční práci. Moje zákaznice jsou sebevědomé a nebojí se být výjimečné. Nechtějí na ulici potkávat ženy ve stejných šatech. A to se jim s módou ode mě nestane. Všechno, co nabízím, jsou limitované kolekce. Umím i zařídit oblečení jak na míru, tak nakombinovat barvy tak, aby to bylo přesně to pravé.

O jaký druh zboží mají zákaznice největší zájem?

Jednoznačně o šaty. Letní, podzimní, zimní, s krátkým nebo dlouhým rukávem, společenské, office nebo volnočasové. Ve všech barvách. Často se stává, že se zákaznice zamilují do určitého střihu a chodí ho nakupovat v různých barevných variantách. A proč ne, když ví, že jim skvěle sedí.

Na Facebooku máte adventní události Sobotní nakupovačka. Co je jejich smyslem?

Krámek je otevřen po celý rok pondělí až pátek. Jelikož k nám jezdí zákaznice i ze vzdálenějších měst, jako jsou Česká Lípa, Turnov, Mladá Boleslav, a dokonce i Praha, chtěla jsem jim vyjít vstříc a otevřít dveře i jindy než ve všední dny. Tak vlastně vznikla první Sobotní nakupovačka. S blížícími se Vánoci jsou otevřeny všechny adventní soboty. Vždy od 9 do 13 hodin, pak utíkám domů za rodinou.

Blíží se Vánoce, chystáte nějaký speciální sortiment či novinky?

Novinky jsou v krámku doplňovány po celý rok bez ohledu na svátky a trendy. To mě na tom baví. Čekat, co který autor si pro danou sezonu nachystá a čím nás překvapí. U nás funguje nadčasovost. Faktem je, že o Vánocích se prodává spousta doplňků, drobností, dekoračních předmětů a dárkových poukazů.

Co byste si přála do budoucna?

Spoustu spokojených, usměvavých zákaznic, a aby obchod nadále představoval oázu klidu všedních dnů. Také bych ráda rozšířila prostor i pole působnosti. Chci se vydat cestou kurzů, kde bych podporovala začínající tvůrce. Pokud člověk opravdu chce, tak to jde. Jenom ta cesta není často tak přímá, jak bychom si přáli.

Obchod je aktuálně zavřený, jeho majitelka se na vás těší opět od přelomu ledna a února.