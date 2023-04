/FOTO, VIDEO/ Liberec se stal prvním městem, kde se v terénu otestuje nový asistenční systém, který vyvinula společnost Knorr-Bremse. Ta má jeden závod přímo v městě pod Ještědem.

Zkouška autobusu s novým asistentem. | Video: Jiří Louda

Asistent odbočování pro autobusy s integrovanými asistenčními funkcemi a nákladní automobily má za cíl podpořit bezpečnost silničního provozu a chránit jeho zranitelné účastníky, jako jsou hlavně chodci a cyklisté. „Chceme v rámci regionu přispět k větší dopravní bezpečnosti, proto jsme se rozhodli nabídnout jeden kompletní systém dopravnímu podniku k vyzkoušení,“ sdělil manažer obchodu a marketingu společnosti Knorr-Bremse Petr Zima.

Podle něj není aktuálně legislativně vyžadováno, aby autobusy byly tímto systémem vybaveny. To se má změnit příští rok. „Věříme, že ohlasy budou pozitivní a budeme pokračovat ve spolupráci,“ doplnil s tím, že cena jednoho systému se pohybuje od 1 000 do 2 000 euro v závislosti na konfiguraci.

Zdroj: Jiří Louda

Systém byl tak nainstalován na jeden z kloubových autobusů Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ), jehož vozový park má 10 „nových“ Solaris a osm starších typů kloubových autobusů. Liberec je město s členitým terénem, rozvíjí se síť cyklostezek a přibývá kolisních míst. „V Liberci zdolávají autobusy MHD členitý terén. Systém kamer chrání cestující, chodce, cyklisty a řidiče MHD, kteří se denně pohybují v hustém městském provozu po užších komunikacích“, zdůraznil dopravní ředitel DPMLJ Martin Hettner.

Bezpečnostní systém ProFleet Assist+ Druhé generace má šest důležitých funkcí, díky kterým může předejít nehodám s jinými vozidly, ale hlavně aktivně předejít kolizi se všemi zranitelnými účastníky silničního provozu. Skládá se ze dvou částí. Na boku autobusu jsou umístěny dvě kamery, jejichž čočky míří proti sobě, zatímco jedna kamera se nachází na čelním skle. Asistent tak hlídá i „slepé úhly“ vozidla. Pokud se člověk dostane k autobusu na menší vzdálenost než dva a půl metru, automaticky se rozsvítí na displeji žlutý varovný signál. „Pokud kamera zaznamená rychlejší pohyb, například když člověk uvidí zavírající dveře a bude chtít na poslední chvíli naskočit, tak už se rozsvítí objeví se na displeji červené varování a doprovodí ho i akustický signál,“ popsal bezpečnostní systém Lubomír Johan.

Asistent dokáže rozeznat živé a neživé objekty, reaguje tak pouze na člověka. „Předpokládám, že ten systém bude schopný opravdu zajistit větší přehled, co se děje kolem vozu. Pokud bude hlídat kritické hrany, tak to pro řidiče znamená větší jistotu a předejití případným nehodám,“ podotkl vedoucího provozu městské hromadné dopravy Zdeněk Leszkoven. „Autobus s asistentem odbočování bude nasazován na páteřní linky 12, 25 a spoje do průmyslových zón,“ dodala mluvčí DPMLJ Martina Poršová.