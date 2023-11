/FOTO, VIDEO/ Při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii se uskutečnilo v pátek 17. listopadu vzpomínkové shromáždění u Památníku obětem komunismu v Parku Paměti národa v Jablonecké ulici v Liberci. U mikrofonu se vystřídalo několik řečníků včetně primátora města Liberec Jaroslava Zámečníka či hejtmana Libereckého kraje Martia Půty. Zazněla i česká hymna a následně se směrem na liberecké náměstí k Pomníku obětem okupace 1968 vydal pochod proti zapomínání. Do jeho čela se postavil liberecký zastupitel Matyáš Moc.

Liberec si připomněl 17. listopad 1939 a 1989 mimo jiné pochodem proti zapomínání. | Video: Deník/Jiří Louda

„Měli bychom si vážit toho, co se podařilo v roce 1989 vybojovat. Těch událostí, které se dějí ve světě, je přehršel. V souvislosti s tím pak jdou vzpomínky do pozadí a myslím si, že to je škoda. Zvlášť pro nás a náš způsob života je důležité připomínat si českou historii,“ řekl Deníku vlajkonoš.

Desítky lidí si tak připomněly odpor českých studentů proti režimu v letech 1939 a 1989, a také všechny, kdo se v minulosti nebáli vyjádřit svůj postoj proti bezpráví a útlaku. Rovněž účastníci položili k památníku květiny a zapálili svíčky. „Přišli jsme, protože můžeme. Narodili jsme se v zemi, kde jsme nemohli. A vážíme si všech, kteří to pro nás udělali. Zejména Václav Havel pro tuto zemi udělal hrozně moc, otveřel nám hranice, udělal nám ve světě jméno, které možná už dnes ztrácíme. Ale myslím si, že ten dík a vzpomínka mu za to patří,“ svěřila se Jana Glas.