Vyjádřit lítost nad nepochopitelnou hromadnou vraždou nevinných na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, projevit účast pozůstalým a dodat sílu zraněným, přišly v sobotu k pietnímu místu zřízenému v kampusu Technické univerzity v Liberci (TUL) stovky lidí. Na schodech budovy G zapalovali svíčky a tiše vzpomínali na vyhaslé životy nejen pedagogové a studenti, ale i lidé bez vazby na univerzitu.

Technická univerzita v Liberci připravila pietní místo pro vzpomínky obětí čtvrtečních tragických událostí na FF UK v Praze. V sobotu se uskutečnila společná vzpomínková akce. | Foto: Radek Pirkl

„Vážím si toho, kolik vás tu den před Štědrým dnem je. Přivedl nás sem skutek, který se v moderních českých dějinách v takovém rozsahu ještě nikdy neodehrál a těžko hledám slova. Je to čin, který je v přímém rozporu s klidným předvánočním obdobím plným lásky a porozumění. O to je hrůznější. Je mi nesmírně líto všech zmařených životů a soucítím se všemi pozůstalými,“ řekl rektor TUL Miroslav Brezina.

Na pietním místě zapalovali svíčky nejen akademici a studenti, ale i lidé bez vztahu k univerzitě. Tichou vzpomínku věnovali zavražděným také hejtman Libereckého kraje Martin Půta, primátor Liberce Jaroslav Zámečník, řada krajských a libereckých radních, poslanci a další činitelé politického i veřejného života. Při zapalování svíček a rozjímání tekly mnohým slzy. „Je to hrozná tragédie, a je nepředstavitelné, že se něco takového vůbec může stát. Zvlášť v tomto předvánočním čase, kdy tento hrůzný skutek vyzní ještě tragičtěji. Je strašné, když si uvědomím, kolik rodin přišlo o své blízké. Vciťuji se do jejich situace. Čekáte, že vaše děti přijedou na Vánoce domů a ono se to nestane, protože se ve škole stali obětí řádění psychopata,“ řekla proděkanka Fakulty zdravotních studií TUL Zuzana Paukertová po skončení pietního shromáždění.

Na Liberecku přibývá míst s výpadky elektřiny, energetici jsou v terénu

Poslanec Parlamentu ČR, pedagog katedry geoinformatiky a didaktiky informatiky FP TUL a místopředseda Akademického senátu TUL Jan Berki přiznal, že stejně děsivé jako čin psychopatického střelce jsou pro něj hrůzná vyjádření, jež kolují na sociálních sítích. „Ukazuje to, kolik zloby ve společnosti může být. Člověk začne přemýšlet, co může sám udělat pro to, aby to tak nebylo. A teď promluvím za nás politiky. Můžeme ovlivnit to, jaký slovník volíme. Jestli obchodujeme se strachem, nebo ne, zda rozpory řešíme věcně, nebo slovními útoky jednoho na druhého. To jsou drobnosti, kterými můžeme přispět k tomu, že zlo ve společnosti bude menší,“ zdůraznil.

K pozůstalým míří nejen duchovní útěcha, ale i materiální pomoc. Kdokoliv by chtěl finančně podpořit zraněné a rodiny obětí střelby, může svoji pomoc směřovat přímo do Nadačního fondu Univerzity Karlovy.

Zdroj: Jiří Louda