/FOTO/ Jubilejní desátý ročník pěvecké soutěže Lípa Cantantes zná vítěze. Tím hlavním se stal liberecký Men Tones Kvartet ve složení Michal Paluba, Štěpán Hylský, David Pálka a Jakub Fryč.

V pátek 17. března proběhl jubilejní desátý ročník pěvecké soutěže Lípa Cantantes, kterou pořádá Mezinárodní hudební festival Lípa Musica ve spolupráci se Základní uměleckou školou Česká Lípa. | Foto: Lípa Musica

Soutěž pořádá Mezinárodní hudební festival Lípa Musica ve spolupráci se Základní uměleckou školou Česká Lípa. Letos se konala v pátek 17. března. Celodenní soutěžní klání v osmi kategoriích sólového a komorního zpěvu, ve kterém spolu změřily síly rekordní více jak čtyři desítky malých a mladých zpěváků ze ZUŠ v Libereckém a Ústeckém kraji, vyvrcholilo koncertem a slavnostním předáváním cen vítězům.

Porota letos ocenila čtrnáct sólistů a sedm komorních souborů. „Celkové prvenství a ocenění starostky Města Česká Lípa Jitky Volfové si odnesl liberecký Men Tones Kvartet ve složení Michal Paluba, Štěpán Hylský, David Pálka a Jakub Fryč, který okouzlil a pobavil porotu i publikum koncertu vítězů a navíc získal i Cenu Pavly Šimkové za mimořádný muzikální projev v komorním zpěvu,“ uvedla mluvčí festivalu i soutěže Lucie Johanovská.

V čele poroty se v letošním roce nově představila Anna Hlavenková, úspěšná sopranistka a vedoucí oddělení zpěvu na Konzervatoři Teplice, která po devíti letech vystřídala Magdalenu Hajóssyovou, významná osobnost českého operního světa a vedoucího katedry zpěvu na pražské HAMU. V porotě dále stejně jako v loňském roce zasedli emeritní sólista opery Národního divadla a pedagog HAMU a Konzervatoře Teplice Pavel Horáček a operní pěvec a sólista Severočeského divadla v Ústí nad Labem Radek Krejčí. Festival Lípa Musica reprezentoval tenorista a ředitel Martin Prokeš, ZUŠ Česká Lípa sopranistka Petra Sobotková.

Celodenní soutěžní klání vyvrcholilo slavnostním vyhlášením vítězů a koncertem, na němž se představili ti nejlepší za doprovodu svých korepetitorů. V kategorii nejmladších zpěváků do devíti let s vysokým ziskem bodů s přehledem zvítězila reprezentantka domácí České Lípy Laura Dobiášová, která na koncertu zazpívala lidovku Okolo Třeboně. Druhé místo putovalo tentokrát do Turnova zásluhou Nelly Pitrmanové, na třetím místě se umístily společně Anna Hrušková z České Lípy a Maja Josefína Vondrová z Turnova.

V kategorii do dvanácti let zvítězil Šimon Kaplan, další ze zástupců České Lípy, který porotu zaujal svým suverénním projevem a na koncertu s jistotou zazpíval lidovou píseň Žádnyj neví. Druhé místo opět putovalo do Turnova k Daniele Gutte, která se umístila těsně za Šimonem Kaplanem, dělené třetí místo připadlo českolipskému Lukáši Vavříkovi a žačce teplické ZUŠ Antonii Špalkové.

Ve třetí kategorii do patnácti let porota letos první místo neudělila, druhé místo získala Yelyzaveta Kairská z Teplic a na třetím místě se umístily zástupkyně Liberce Kateřina Šuříková a Jana Vestfálová.

Čtvrté kategorii do 18 let pak dominovala Denisa Maria Kosztnerová z Jirkova, která svým zářivým sopránem zazpívala Mozartovu píseň Touha po jaru. Druhé a třetí místo putovalo do Frýdlantu a Liberce zásluhou Viktorie Svěrčinové a Elišky Kubečkové.

Výrazné pěvecké talenty zazářily letos v komorní části soutěže, kde jednoznačně dominoval Liberec. V nejmladší kategorii vyhrálo Pěvecké duo Severáčku ve složení Magdalena Jindřichová a Antonie Stella Šourková, které na koncertu provedly Uherkovu píseň Boleráz. Druhé a třetí místo zůstalo v České Lípě zásluhou duí Vavřík–Timková a Žvachtová-Kaplan. Kategorii B opanovali liberečtí zástupci, a to pěvecké duo Jonáše Fryče a Štěpána Hylského, kteří provedli hebrejskou lidovou píseň s vlastním perkusní doprovodem, za nimi se umístilo Pěvecké trio Severáčku, které zaujalo svojí intepretací Mozarta.

V nejvyšší věkové kategorii s přehledem zvítězilo skvělé kvarteto Men Tones opět z Liberce ve složení Michal Paluba, Štěpán Hylský, David Pálka a Jakub Fryč. Mladíci si za své pěvecké umění, muzikální projev i vyspělý výraz odnesli i zvláštní cenu Pavly Šimkové za muzikální projev v komorním zpěvu a současně z rukou Jitky Volfové, starostky Města Česká Lípa získali i cenu pro absolutního vítěze letošního ročníku. Jejich výkonem v Borodinově Serenádě a Uherkově písni Na tom pražským mostě se za mohutného aplausu završil letošní soutěžní večer 10. Lípy Cantantes.

Druhé místo v nejvyšší komorní kategorii obsadily jablonecké zástupkyně Zuzana Kovářová a Sabina Pourová a Cenu za za mimořádnou interpretaci české lidové písně získalo zaslouženě českolipské duo Eliška Timková, Lukáš Vavřík, který se stal nejoceňovanějším zpěvákem v barvách domovského města.

Smyslem Lípy Cantantes je podporovat zájem začínajících mladých zpěváků o klasický zpěv, vytvářet příležitost pro talentované žáky pro porovnání jejich schopností a první koncertní zkušenost v širším regionálním měřítku. Soutěž dává též možnost kontaktu začínajících zpěváků s profesionální porotou, která mnohdy působí i jako mentor a rádce. Důležitá nejsou vítězství v jednotlivých kategoriích, ale podpora zájmu o klasický zpěv a motivace k lepším výkonům. „Letošní ročník opět představil zajímavé a slibné pěvecké adepty z libereckých i ústeckých škol, přilákal nejen známé tváře, ale i celou řadu nových zpěváků, kteří se probojovali i na stupně vítězů a je více než potěšující, že ukázal na řadu talentů, kteří se věnují komornímu zpěvu a které bude záhodné nadále v jejich aktivitách sledovat,“ dodala Johanovská.

Lípa Cantantes coby počin společně připravovaný festivalem Lípa Musica i ZUŠ je tradičním jarním předznamenáním dalšího festivalového ročníku, který se letos uskuteční již po dvaadvacáté a který i opět symbolicky uzavře další společný projekt s českolipskou ZUŠ – populární koncert Má to smysl! Program festivalu bude slavnostně odhalen 24. dubna, předprodej vstupenek odstartuje v květnu.

Originální ceny do soutěže opět věnovala sklárna TGK – Technika, sklo a umění ze Skalice u České Lípy.