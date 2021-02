Jaký byl smysl vaší cesty do Varšavy, kde jste předal ultimátum Polsku pro řešení situace kolem dolu Turów?

Já jsem především chtěl dát poslední šanci jednání před tím, než společně s ministerstvem životního prostředí předložíme vládě návrh žaloby na Polsko kvůli rozšíření těžby v dolu Turów.

Polská odpověď byla jaká?

Nebyla jednoznačně odmítavá. Na některých tématech bychom se mohli dohodnout relativně snadno, ať už se týká ochrany proti prašnosti, kde požadujeme vznik ochranného valu, vytvoření fondu na podporu malých projektu v krajině, které by zlepšily životní prostředí i na naší straně hranice, či na průběžném monitoringu dopadů těžby na životní prostředí za účasti českých zástupců.

My žádáme také o přibližně miliardovou kompenzaci. Vyplatí ji Varšava?

Na tom dohoda není. Chceme o tom jednat i poté, co bychom podali žalobu k Evropskému soudu. Tyto kompenzace by měly zajistit investice do vodohospodářství na Hrádecku, Frýdlantsku i v obci Uhelná, kde je nedostatek vody jednoznačně spojen s těžbou na polské straně.

Budete v žalobě u soudu Evropské unie požadovat ukončení těžby uhlí v dole Turów?

Vládě do konce února chceme přeložit návrh žalobya v ní budeme žádat, aby předběžným opatřením evropského soudu byla pozastavena těžba.

Přidá se k naší žalobě na Polsko i Německo?

I německá strana vnímá negativní dopady těžby v dole Turów. Jak na úrovni příhraničních regionů, tak se saskou zemskou vládou jednáme o koordinaci našich kroků. Německá strana už nyní vidí, že těžba bude mít vliv na pokles půdy na německé straně hranice. A my jsme naše polské partnery upozornili na to, že i v Německu existuje vůči rozšiřování těžby velká kritika.

V tuto chvíli se ale Německo nechce připojit k české žalobě?

V tuto chvíli ne. Německo zvažuje svůj další postup. Ale minimálně oblast Žitavy je už dnes těžbou zasažena a dopady tam jsou znáta saské úřady s námi probírají další postup.

Kdyby polská vláda splnila české podmínky, mohla by těžba v tomto polském dole, vedle něhož je obří elektrárna, pokračovat až do roku 2044, jak se nyní plánuje?

Evropská komise nám dala koncem roku za pravdu, že Polsko pochybilo. Ale jistota, že u soudu uspějeme a dosáhneme zastavení těžby, tu není. Jde nám proto i o to, abychom minimalizovali dopady těžby v Polsku na naše území, ať už jde o pokles spodních vod či prašnost.

