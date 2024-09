Lídrem kandidátky SPOLU PRO Liberecký kraj do letošních krajských voleb je Petr Poštolka, kterého Deník vyzpovídal nejen jako politika, ale i jako člověka. Prozradil na sebe nejen oblíbené pivo, ale třeba i to, že kdyby si mohl vybrat jiné povolání, stal by se sportovním trenérem malých dětí.

Společná kandidátka Strany soukromníků a Svobodných nese do libereckých krajských voleb název SPOLU PRO Liberecký kraj. V jejím čele stojí Petr Poštolka, který je tak potenciálním hejtmanem pro budoucí volební období. Mezi dosavadní zkušenosti, které by mohl právě v této roli využít, vyjmenovává schopnost získat kolegy a kolegyně k dosažení zdánlivě nedosažitelných cílů, spolu s tím se radovat z odvedené práce. “Zkrátka posouvání hranic nemožného,” uvedl.

Podle svých slov je technicky založený a naplňuje ho zavádění nejnovějších technologií do praxe. “S kolegou jsme z našeho rodinného domu starého asi 150 let, udělali chytrý dům, kde chystám do budoucna veřejně propagovat, že to je možné i v opravdu starých staveních,” popsal Poštolka s tím, že je rád za svoji rodinu, která akceptuje jeho zapálení pro takové věci.

Nebojí se výzev, život je krátký

Lídr kandidátky SPOLU PRO Liberecký kraj se popisuje jako člověk, který se nebojí žádné výzvy. “Život je krátký,” myslí si a dodává, že je pro něj například důležitá pomoc druhým.

Kdyby si mohl Petr Poštolka vybrat jakékoli jiné povolání, chtěl by být trenérem ledního hokeje nebo ping pongu malých dětí. “Několik let jsem byl rodičovským trenérem malých hokejistů a byly to nejkrásnější roky mého života,” popsal.

close info Zdroj: Se svolením Petra Poštolky zoom_in Petr Poštolka, lídr SPOLU PRO Liberecký kraj

Potenciální hejtman Libereckého kraje rád relaxuje ve vaně s vodou ohřátou sluncem z fotovoltaiky, na horském kole, při paddleboardingu či sportovním rybolovu. “To vše s rodinou,” uvedl.

Liberecký kraj podle něj nabízí vše, co ke svému životu potřebuje. “Hory, vodní plochy, lesy a tady ve Frýdlantském výběžku třeba i půl dne nikoho v lese nepotkat. Máme tu všechno,” řekl Poštolka. Jeho oblíbenou akcí v kraji je Big Band Jam, ve městě nejraději zajde na přehradu Mšeno, oblíbeným místem v přírodě je pro něj Mravenčí město na Kamenném vrchu. Poslední dovolenou v Libereckém kraji strávil ve Sloupu v Čechách, rád si pochutná na štrůdlu a z piva mu chutná Konrád 16 ALE. V kině viděl naposledy film Vlny.

Z toho, že se Liberecký kraj umístil v žebříčku Místo pro život až na desátém místě si Petr Poštolka příliš nedělá. “Celkově moc nedám na výsledky různých anket. Veškeré dění akceleruje a je těžké vyvozovat závěry z malého vzorku respondentů. Ale pokud to tak skutečně je, tak je prostor pro zlepšování,” vysvětlil.

Volby do krajských zastupitelstev se budou konat už 20. a 21. září

Na kandidátce SPOLU PRO Liberecký kraj se kromě lídra objevují jména jako Otto. Jarolímek, zastupitel Turnova, který je vysokoškolským pedagogem a sportovním funkcionářem. Za uskupení kandiduje také podnikatel Antonín Bechyně z České Lípy, lektorka ekonomických předmětů Helena Sasová nebo specialista na životní prostředí v průmyslovém podniku Přemysl Tišer.

Krajské volby se budou konat 20. a 21. září a o hlasy voličů v Libereckém kraji se bude ucházet celkem 13 politických subjektů jejichž 544 kandidátů bude usilovat o mandát v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu.

