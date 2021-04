Jedním z novorozeňat na jedinečných fotografiích z porodnice kolem roku 1964 v České Lípě mohl být i tragicky zesnulý Petr Kellner, nejbohatší občan České republiky a dlouhá léta jeden z nejvlivnějších Čechů. Narodil se totiž v České Lípě 20. května 1964. A tehdejší podoba porodnického a novorozeneckého oddělení byla vskutku odlišná od současnosti.

Žádné fotografie, videa, ani otcové nesměli na návštěvy. Šťastné páry si mohly nanejvýš zamávat z okna. Hodně podobně to mohlo být i u Kellnerů. Českou Lípu tak měl od patnácti let budoucí byznysmen léta zapsanou v tehdejším občanském průkazu.

Jedinečná galerie z českolipské porodince

„Stará“ českolipská nemocnice fungovala v areálu té současné do začátku 80. let. Moderní novostavba byla uvedena do provozu v roce 1981 a za nedlouho potom byla budova postavená v roce 1919 jako okresní starobinec a po válce změněná na nemocnici, zbourána. Za poslední desetiletí nepronikly na veřejnost žádné podrobnosti o pobytu rodiny Petra Kellnera v České Lípě. On sám si svou minulost úspěšně střežil a jen v několika málo rozhovorech a dokumentech zmiňoval pouze fakt, že se záhy z města na Ploučnici odstěhovali do Liberce, kde strávil dětství.

Kellner svoji cestu mezi nejbohatší lidi planety odstartoval při kuponové privatizaci, na Českolipsku neměl žádné zajímavější obchodní či osobní vazby. Nejprve navštěvoval podle informací města Liberec zdejší Základní školu na náměstí Míru v Ruprechticích, potom se stal jedním z nejznámějším absolventů střední ekonomické školy v Šamánkově ulici. Maturoval ve školním roce 1981/1982 ve třídě 4.B, kterou vedl Jan Valenta.

Studentská léta v Liberci

Na Liberec nezanevřel ani potom, co zbohatl a stal se nejbohatším Čechem. Dlouhodobě se přátelil s místním podnikatelem Petrem Syrovátkem. Skrze svoji nadaci podporoval místní školy. Jednou z nich je Machnínská škola, respektive ZŠ Ostašov, která využívá štědré podpory nadace Petra Kellnera Pomáháme školám k úspěchu. Školy dostávají příspěvky, moderní vybavení, externí konzultantské a mentorské služby a podobně. The Kellner Family Foundation takto podporuje jen deset škol v zemi.

Jablonecká stopa

Petr Kellner se nesmazatelně zapsal i na Jablonecku, konkrétně v osadě Jizerka spadající pod obec Kořenov. V roce 2009 zrekonstruoval na chalupu objekt známý jako Stará celnice. „Místním se příchod pana Kellnera vyplatil, z jeho peněz vznikla nová silnice,“ popsal tehdy místostarosta obce Kořenov Stanislav Pelc. V této chvíli ochraňuje rodinu zesnulého Petra Kellnera. „Ctíme rodinu, na její žádost nepodáme žádné další informace,“ sdělil po úmrtí nejbohatšího Čecha místostarosta.



Nedaleko Staré celnice vznikl i heliport. Nejen pro rodinu Kellnerových, ale i pro záchranáře. „Heliport jsme měli k dispozici pro přistávání našich vrtulníků. Nedaleko má stanoviště i Horská služba, takže jsme tuto možnost uvítali,“ popsal mluvčí Zdravotnické záchranné služby Michael Georgiev. Petr Kellner v posledních letech chalupu moc nevyužíval, pobyl tu jednou dvakrát do roka. Kolem chalupy byl volný průchod pro pěší turisty. Heliport není žádným monstrem, spíše jen o zelené místo, na němž je vystaven kruh ze zapuštěných kamenů.

Petr Kellner není jedinou veřejně známou osobou, kterou mohou místní potkat. V ústraní tu žije i někdejší komunistický předseda vlády Lubomír Štrougal. Stopy působení Petra Kellnera, respektive nadace Kellner Family Foundation a její obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám v úspěchu, lze ale nalézt i na základních školách po Jablonecku.



Do projektu je zapojena Základní škola Pěnčín, Masarykova základní škola Tanvald a ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou. „Jde o rozvoj čtenářských a kritických dovedností. Nadace poskytla dotaci, za niž proběhlo proškolení týmu pedagogů, kteří pak myšlenky přenesly přímo do škol,“ popsala ředitelka Masarykovy ZŠ Jana Duňková.