Liberečanovi se podařilo díky intenzivní práci na aplikaci získat „andělského“ investora, se kterým uzavřel smlouvu. Náklady na realizaci nápadu se pohybují v řádech nižších milionů korun. Loveguard by měl být oficiálně spuštěn na konci letošního října. Na výběr bude ze tří kategorií, a to zdarma, premium a premium+. Forman se inspiroval Gary Chapmanem a jeho knihou Pět jazyků lásky a vytvořil pět typů lásky, a to slova uznání, dotek, společný čas, dárek a služba pro druhého.

„Muž si stáhne a nainstaluje aplikaci, jeho partnerka vyplní kvíz a výsledný graf ukáže, který jazyk lásky je její primární a které jsou v pořadí až další. Následně bude uživatel s partnerkou dělat vhodné výzvy a jejich splněním uvidí, jak se mu daří naplňovat vztah konkrétními typy lásky pomocí činů,“ podotkl tvůrce aplikace Loveguard s tím, že po přihlášení si muž zároveň projde nastavením appky a zvolí, jaká témata ho zajímají. „Jedná se například o kategorie připomínání důležitých datumů, fáze menstruačního cyklu, inspirace na zážitky a dárky či vzdělávání o vztazích a seberozvoji,“ upřesnil.

Aplikace dále zohledňuje, zda partneři spolu žijí či spolu vychovávají děti a podle toho připravuje jednotlivé výzvy. Podle Formana sice existuje několik aplikací na budování vztahu, ale většinou fungují na komunikační bázi ve formě společného chatu. „Hrozně mi chyběl nástroj, který by z toho pro muže udělal zábavu. Aby si budování vztahu užili oba dva a měli pak společnou radost z úspěchů a plnění výzev,“ zdůraznil.

Při vymýšlení vizuální stránky se inspiroval gentlemanstvím a prostředím z 20. let minulého století. To za pomoci umělé inteligence přetvořil v komiksovou formu a sám pak vymýšlí obsah bublin, který je humorně pojatý. Následně je sdílí na Facebooku a Instagramu. „Cílová skupina jsou lidí ve věku od 20 do 40 let. To je největší jádro, které se zaměřuje na seberozvoj a chce budovat pevný a spokojený vztah,“ doplnil.

Výzev je aktuálně přibližně sto, postupně je bude doplňovat. Zároveň uživatel nebo jeho partnerka si mohou vytvořit vlastní výzvy, které jim vyhovují. Každá výzva má různé bodové ohodnocení podle náročnosti, a to jak časové, fyzické, mentální či finanční. Mezi úkoly nechybí například namalovat ráno srce na zrcadlo, procházka do přírody, schovaný vzkaz v knize, společné zahradničení či péče o domácího mazlíčka.

Aplikace dokonce ukazuje menstruační kalendář partnerky. „Do budoucna nevidím problém přizpůsobit aplikaci i stejnopohlavním párům, ale aktuálně se zaměřuji hlavně na heterosexuály,“ podotkl Forman s tím, že v předregistraci už jsou čtyři desítky uživatelů, které nemusel aktivně získávat, ale získal je, protože se lidem prostě nápad líbil.

Na konci letošního roku plánuje připravovat anglickou mutaci a připravit aplikaci do obchodů na Apple a Google Store pro další země. „Chci dělat něco, co mě skutečně baví a teď mám ideální příležitost. A věřím, že to bude bavit i ostatní lidi a aplikace si najde své příznivce. Uvidíme, kam mě tato cesta zavede,“ uzavřel Jakub Forman.

