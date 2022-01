„Než jsem podala přihlášku, konzultovala jsem to se svými dětmi a také se svými rodiči. Mamka mě trochu zrazovala před tak velkým závazkem, ale postupně mi začala fandit. Děti to přijaly každé trochu jinak. Starší dcera, v té době sedmnáctiletá, měla hodně otázek a asi i strach, jakou roli bude hrát ona v našem dalším životě,“ přiblížila začátky.

Počátek nebyl úplně příjemný, vstup do soukromí, pohovory, testy, to vše je zátěž pro rodinu. „Chápu, že je nutné tyto podklady získat a pak velmi závisí na lidech a jejich přístupu při získávání těchto informací. Proces byl opravdu hodně dlouhý,“ doplnila Kyzlíková.

Valdštejn láká na vánoční výzdobu. A chystá novinky do další sezóny

Právě složitý administrativní proces je to, na co poukázalo 98 ze 135 pěstounských rodin, které přes léto oslovil Liberecký kraj v dotazníku pořádaného v rámci kampaně Mít domov a rodinu – Samozřejmost nebo vzácnost? Hlavní otázkou bylo, proč se rozhodly pro náhradní rodinnou péči a jaká byla jejich motivace. U pěstounů v 68 procentech případů převládá touha pomoci potřebnému dítěti. U 75 procent osvojitelů pak vedly k adopci zdravotní důvody, zejména potíže s přirozeným či asistovaným početím.

Autoři dotazníku se rodin také ptali na to, co by doporučily pro to, aby se počet zájemců o náhradní rodičovství zvýšil. „Z pohledu dlouhodobých pěstounů a osvojitelů jednoznačně vítězilo doporučení zkrácení a zjednodušení celého procesu a související administrativy,“ popsala koordinátorka aktivit pro náhradní rodinnou péči projektu Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji Kateřina Blažková.

U dlouhodobých pěstounů se toto doporučení objevilo v rovné polovině odpovědí, z osvojitelů by zjednodušení procesu uvítalo dokonce 72 procent dotázaných. „V případě skupiny přechodových pěstounů směřovala doporučení na zvýšení finančního ohodnocení jejich práce. Toto doporučení vzešlo od 78 procent dotázaných přechodových pěstounů,“ upřesnila Blažková.

Kraj podpořil vesnické obchůdky. Příspěvek využijí na mzdy, nájem či energie

Průzkum také sledoval, jaké děti jsou pěstouni ochotní vzít do své péče dle etnika nebo hendikepu. Etnicky odlišné dítě by si vzalo do péče 100 procent dotázaných přechodových pěstounů, ale jen 22 procent osvojitelů. O dítě s hendikepem by bylo ochotno se postarat 93 procent pěstounů a 25 procent osvojitelů.

Nejčastější měsíční příjem respondentů, ve 32 procentech případů, se pohybuje mezi 31 – 40 tisíci korunami, 5 procent dotázaných žije s méně než 20 tisíci korunami a 26 procent má k dispozici měsíčně 51 tisíc korun a více.

Kampaň Mít domov a rodinu – Samozřejmost nebo vzácnost? v Libereckém kraji odstartovala roku 2015. Jejím cílem je propagace náhradní rodinné péče a získávání nových pěstounů či osvojitelů. Už o rok dříve se začala scházet pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů. Liberecký kraj je jedním z jejích zakladatelů. Pracovní skupina realizuje aktivity pro vyhledávání náhradních rodičů a nastavuje kampaň tak, aby oslovovala veřejnost po celém kraji.

Pěstoun x osvojitel

Každý náhradní rodič přijímá dítě do své péče a výchovy, pěstoun ale na rozdíl od osvojitele není zákonným zástupcem dítěte, nemá rodičovská práva a není pro něj stanovena vyživovací povinnost. Po ukončení pěstounské péče (dosažení 18 let věku dítěte či ukončení jeho soustavné přípravy na budoucí povolání) není mezi dítětem a bývalým pěstounem žádný další právní vztah či závazek (pěstoun nemá k dítěti vyživovací povinnost, dítěti ani pěstounovi nevzniká nárok na dědictví), přestože spolu obvykle nadále udržují osobní vztahy.