Julia Stoyka, která žije přes dvacet let v městě pod Ještědem, propadla kouzlu pečení. Inspiraci čerpá v Čechách i zahraničí.

Pekárna U Papíráku. | Video: Jiří Louda

Lahodná vůně čerstvě upečeného chleba, křupavé croissanty či zákusky, které vyzývají k ochutnání už jen díky své podobě. Nejedná se o scénu z románů o pekařství, které se čím dál častěji objevují na pultech knihkupectví, ale skutečný prožitek. Nabízí ho téměř rok liberecká Pekárna U Papíráku, kterou loni v září založila Julia Stoyka.

Julia StoykaZdroj: Deník/Martin ŠtefanovTa přišla do Čech z Ukrajiny už před dvaceti lety. „S myšlenkou na otevření vlastní pekárny jsem si pohrávala pět let. Čerpala jsem inspiraci z Čech i zahraničí, cestovala po Evropě a ochutnávala pečivo i zákusky,“ popsala začátky vystudovaná právnička s tím, že se jí podařilo nakonec skloubit tradici s moderní technologií. „Zásluhu na tom nese i moje rodina, která mě podporovala. Blízcí mi hodně pomáhali, bez nich bych nebyla tam, kde jsem,“ dodala.

Dříve pekla hodně doma pro svou rodinu a známé, zkoušela různé recepty a pokaždé sklidila slova chvály, která jí nakonec dodala odvahy k realizaci svého snu. Rozhodla se vyzkoušet štěstí a jít do toho naplno. Díky známému se jí podařilo najít prostor v blízkosti Papírového náměstí v libereckém dolním centru, který splňoval technologické podmínky k otevření pekařství.

Chleba kyne šestnáct hodin

Obchůdek nabízí jak možnost posezení, tak i otevřenou výrobu. Lidé tak mohou nahlédnout, jak přímo na místě vzniká pekařský a cukrářský sortiment a užít si vůně čerstvě upečeného pečiva. „Nepoužíváme žádné chemické přísady či zvětšovače objemu. Pekařství bereme jako řemeslo a sázíme na kvalitu, která se odrazí i v delší čerstvosti,“ zdůraznila Stoyka s tím, že chleba musí kynout šestnáct hodin.

Všechny recepty vyzkoušela na vlastní kůži. Zatímco někde se držela spíše klasiky, jinde se neváhala inspirovat zahraničím či svou vlastí. Například red velvet tvoří z vlastního piškotového těsta a vrstvy domácího malinového krému. V případě zákusků není každý den stejná nabídka, naopak dezerty se v průběhu dní střídají. „Hodně nám v tom pomohli i zákazníci, kterých se ptáme, zda jim chutnalo a bavíme se o receptech. Řada z nich si už cíleně chodí pro svou oblíbenou pochoutku,“ podotkla se smíchem majitelka pekárny.

Z pečiva u zákazníků vede bílý pšeničný či žitný celozrný chléb se semínky, buchty a croissanty. U dortů záleží na ročním období. V létě se těší oblibě jahodové tiramisu nebo želatinové řezy, v zimě naopak míša řez či snickers. Během adventu frčí i klasické cukroví a v době velikonočních svátků pascha nebo-li nepečený tvarohový dort. „Je skvělé slyšet, že lidem naše výrobky chutnají a oceňují jejich kvalitu. Nabíjí mě to pozitivní energií a přesvědčuje o tom, že jsem se rozhodla dobře,“ svěřila se Stoyka s tím, že počet stálých zákazníků postupně roste i navzdory konkurenci.

Na podzim bude muset zdražit

Přestože jsou v pekárně tři pece na elektriku a zdražila většina surovin, od otevření podniku doposud nedošlo ke zvýšení cen. Jak majitelka sama přiznala, na podzim se tomu už nevyhne. „Pečeme z pravého másla, žádných náhražek. Denně spotřebujeme až 150 kilogramů mouky,“ osvětlila.

Jelikož má ukrajinské kořeny, silně ji zasáhlo dění na východě Evropy. Vypomáhala v Krajském asistenčním centru pro uprchlíky z Ukrajiny a sama je v pekařství zaměstnala. „Vůbec jsem nad tím nepřemýšlela. Potřebovali práci, tak jsem je vzala a pracují tu od začátku až doteď,“ svěřila se.

Do budoucna má hodně plánů. Plánuje investovat do nových technologií, ráda by rozšířila spolupráci s restauracemi a kavárnami a v neposlední řadě si pohrává s myšlenkou e-shopu. Hodlá oslavit i roční výročí pekařství. „Splnila jsem si svůj sen a jsem ráda, že k nám zavítají milí zákazníci. Nové nápady stále přicházejí a rozhodně máme s čím pracovat. Nejdůležitější pro nás je nabízet co nejkvalitnější a chutné pečivo,“ uzavřela Julia Stoyka.