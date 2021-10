Prezence bude probíhat 16. října od 8:00 do 10:00 v areálu hotelu Uran ve Stráži pod Ralskem. Účastníkům bude přiděleno startovní číslo, itinerář, mapa, startovací karta a registrační balíček s překvapením. Registrace ZDE

Strážský dogtrek bude opět pomáhat. Loni účastníci vybrali přes 18 tisíc korun. „O tom, komu letos věnujeme výtěžek z akce, rozhodnou lidé. Z navržených útulků vytvoříme anketu u události na facebooku a veřejnost může hlasovat,“ vysvětluje Patrik Želechovský. Startovné je 250 korun a registrovat se zájemci mohou do 12. října na portálu naZávody.cz. Na slavnostním vyhlášení budou oceněni nejen nejrychlejší účastníci v různých věkových kategoriích, ale také nejmenší pejskem, který trasu ujde.

Někdo si pořizuje psa jako mazlíčka, jiný shání obranáře nebo partnera na myslivost. Existují také vyznavači vytrvalostních sportů, kteří chtějí se svým psem sdílet stovky nachozených a naběhaných kilometrů. Tak vznikl dogtrekking neboli sportovní disciplína, při které člověk se psem překonává extrémní vzdálenosti v co nejkratším časovém limitu. A právě tento sport byl inspirací pro vznik lehčí verze v podobě Strážského dogtreku. Jeho třetí ročník se uskuteční v sobotu 16. října ve Stráži pod Ralskem. Účastníci zároveň pomohou pejskům, co neměli na pánička dosud štěstí. Přijít podpořit dobrou věc je možné i bez psa.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.