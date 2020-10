Zdroj: DeníkPrvním hejtmanem Libereckého kraje se stal v prosinci 2000 Pavel Pavlík (ODS). Ten se rozhodl podruhé nekandidovat se slovy: „Domnívám se, že ve druhém volebním období by měl na funkci hejtmana přijít jiný člověk než jsem já, skutečný politik.“

Tím se stal v roce 2004 Petr Skokan (tehdy za ODS), který nebyl v politice žádným nováčkem. Zájem médií vyvolala nehoda v Tuhani v roce 2007 poté, co Deník zjistil, v policejní svodce byla u případu uvedena poznámka „nezveřejňovat“. Podle bývalého hejtmana za tím však nestála snaha celou věc ututlat, ale pouze standardní postup, když u nehody figurují děti. Nakonec dostal pokutu čtyři tisíce korun a k tomu čtyři trestné body do karty řidiče, což je počet určený zákonem.

V letech 2008 až 2012 zastával pozici hejtmana Stanislav Eichler (tehdy za ČSSD). Do té doby neznámý bankovní úředník z Českého Dubu vyvrátil názor, že Liberecký kraj je pravicovou baštou. Hlasování poprvé v historii voleb do Rady kraje a volba hejtmana probíhala aklamací, to znamená veřejně. V roce 2010 zasáhly kraj povodně a Eichler se z úst kritiků dočkal uznání za řízení krizového štábu. Tehdy ho za jeho přístup pochválil i bývalý prezident Václav Klaus. Za jeho úřadování došlo k vybudování samostatného krajského ředitelství policie, které se táhlo dva roky. Opozice mu nejvíce vyčítala zahraniční cesty a neplnění předvolebních slibů a nedržení se programu.



Historicky čtvrtým hejtmanem od vzniku Libereckého kraje byl v roce 2012 zvolen Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). V roce 2016 obhájil svou funkci a kraj v následujících čtyřech letech vedla čtyřkoalice, v níž se starostové spojili s ANO, ČSSD a ODS. V zastupitelstvu měla většinu 35 mandátů z 45.

Osobním vítězstvím se pro něj stalo rozhodnutí krajského soudu v Liberci, který v květnu letošního roku osvobodil všech dvanáct obžalovaných lidí a čtyři firmy v korupční kauze spojené s rekonstrukcí libereckého kostela svaté Maří Magdaleny. Ta se táhla od roku 2014.

„Po pěti a půl letech nespravedlivého procesu jsem s výrokem spokojený. Jsem spokojený i s tím, že soud konstatoval, že se čin vůbec nestal. Potvrzuje to má slova o tom, že jsem nic nezákonného neudělal. Žádný úplatek jsem nepřijal a ani ho po nikom nepožadoval. Žádného trestného činu jsem se nedopustil,“ reagoval Půta.



Za čtyři roky se podařilo kraji snížit dluh a investovat do oprav silnic a do školství. Opozici vadila malá pozornost věnovaná životnímu prostředí a změnám v klimatu.