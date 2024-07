Kaskády a přírodní tobogán, bomba. Náměstí plné barů a bister v Liberci, tam se potkává s přáteli. Hudebník Paulie Garand ve videu ukázal svá oblíbená místa na Liberecku. Kam chodí na kávu, kde relaxuje a kde ho můžete potkat v přírodě vměstnal do tříminutového spotu, který vznikl ve spolupráci s Libereckým krajem.

Papírové náměstí jako místo plné barů a bister, ve kterých se rád potkává s přáteli, Lidové sady jsou pro něj nejhezčí část v Liberci a rád zajde i do bývalých lázní. Na jabloneckou přehradu vzpomíná v souvislosti se střední školou a teď se tam vrací třeba i do pivovaru Volt s přilehlou zahradou. Z oblíbených míst v přírodě zmínil kaskády na řece Jeřici s přírodním tobogánem. To všechno stihl Paulie Garand ukázat v tříminutovém videu, které vzniklo za přispění Libereckého kraje.

Hudebník Paulie Garand pomáhá Libereckému kraji

„Využíváme různé způsoby, jak informovat o krásách a zajímavých místech našeho kraje. Mnoho lidí se rozhoduje na základě doporučení známých osobností. To je základním důvodem této spolupráce,“ uvedla náměstkyně pro cestovní ruch Květa Vinklátová.

Video v prvním týdnu od vydání zhlédlo šedesát tisíc lidí a na Instagramu má aktuálně něco přes dva tisíce lajků.

Pavel Harant, známý pod uměleckým jménem Paulie Garand, má k Liberci hlubokou osobní a profesionální vazbu. V Liberci se narodil a vyrostl, město výrazně ovlivnilo jeho hudební tvorbu a identitu. Liberec často figuruje v jeho textech a videoklipech, jako například když tady natočil videoklip o svém dětství a dospívání. S Libercem je spojený i jeho klip z roku 2012 k písni Pavučina lží, kterým chtěl uctít památku o rok dříve zesnulého architekta Karla Hubáčka.