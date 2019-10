„Na sjednaném místě pohřešovaný nebyl a známý jej telefonicky kontaktoval znovu, kdy mu pohřešovaný uvedl, že je neznámo kde a kolo nechá v jeskyni. Do současné doby se nevrátil a nepodal o sobě žádnou zprávu. Rovněž se policistům doposud nepodařilo vypátrat ani jízdní kolo," popsala policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Pohřešovaný je v ohrožení života, musí brát léky na Parkinsonovu nemoc, které u sebe pravděpodobně nemá. Na sobě by měl mít modro-černý cyklistický dres, černé cyklistické kalhoty a červenou přilbu. Již od večerních hodin probíhala pátrací akce za přítomnosti hasičů a několika psovodů, z toho tří speciálních a do akce byl nasazen i policejní vrtulník s termovizí, avšak do ranních hodin bez kladného výsledku.

Již od ranních hodin pátrací akce po pohřešovaném muži pokračuje. Opět jsou v akci nejen policisté, ale i hasiči, horská záchranná služba a také byl vyžádán znovu vrtulník. Opatření, která se v souvislosti s vypátráním muže dosud realizovala, tj. veškeré pátrání v terénu, prověrky v rodině, u známých, kamarádů, v nemocnicích a na místech dalšího možného výskytu, byla zatím neúspěšná.

„V tuto chvíli žádáme o spolupráci při pátrání po pohřešovaném muži veřejnost. Poku jej někdo viděl, a ví, kde se nachází, ať kontaktuje linku 158 nebo přímo policisty na kterékoliv policejní služebně," doplnila policejní mluvčí.