Liberec vybízí svoje obyvatele, aby přicházeli s nápady na vylepšení veřejného prostoru ve městě a v jeho okolí, radní na jejich realizaci uvolnili 10 milionů korun. Návrhy můžete podávat až do konce května, magistrát pak posoudí jejich realizovatelnost. O tom, které projekty se nakonec uskuteční, rozhodne veřejné hlasování.

Letos už počtvrté zapojuje Liberec svoje občany do takzvaného participativního rozpočtu. Radní do něj tentokrát vyčlenili celkem 10 milionů, což je o dva miliony víc než loni. Návrh na projekt může podat každý, kdo má trvalé bydliště v Liberci, věkové omezení neexistuje, potřeba jsou jenom dva garanti. Podmínkou je, aby měl návrh přínos pro město i jeho občany a musí k němu být zajištěn přístup komukoli bezplatně po většinu dne. Realizace projektu musí být v kompetenci města a na jeho pozemcích, tohle je možné si ověřit v aplikaci Marushka. (https://marushkapub.liberec.cz/) Jednou z dalších podmínek je, aby bylo možné návrh realizovat do dvou let a byl alespoň pět let udržitelný.

Obyvatelé města můžou návrhy na úpravy veřejného prostoru podávat od 1. dubna do posledního května, magistrát pak posoudí realizovatelnost těchto návrhů a vyvrcholením procesu je veřejné hlasování občanů o tom, které návrhy mají být z peněz participativního rozpočtu realizovány.

“Participativní rozpočet je skvělý nástroj, pomocí kterého rozhodujete o tom, jak radnice naloží s částí svých peněz. Každý z vás může navrhnout projekt, který zútulní naše město nebo vylepší kvalitu života místní komunitě. Zapojte se a vylepšete své okolí,” vyzývá náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21 Jan Hruška.

„Opět se soutěží ve třech kategoriích – supervelký projekt do 2 milionů korun, velké projekty do 1 milionu korun a malé projekty do 400 tisíc korun,“ doplnil Hruška. Návrh lze podat přes web tvorimeliberec.cz nebo na podatelně budovy radnice, kde jsou papírové formuláře.

Mezi projekty ucházejícími se o příspěvek z participativního rozpočtu pravidelně boduje Lesní koupaliště, loni získal spolek na jeho rozvoj dvoumilionový příspěvek. Z dalších projektů v minulém roce slavila úspěch revitalizace parku nám. Českých bratří, komunitní setkávání na Spáleništi v Horním Hanychově, dětský park v Dolním Hanychově a nové dětské hřiště jako místo setkávání v Radčicích a Krásné Studánce. Rozdělili si meze sebe 4 miliony korun. Z malých projektů uspěla mlžítka pro osvěžení města, úprava běžeckých tratí v Ruprechticích, obnova dětského hřiště v Ruprechticích, návrat rozkvetlé aleje do Zhořelecké ulice a model Liberce v Kostelní ulici.

