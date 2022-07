„Jsme nadšeni, že náš projekt z Růžodolu uspěl. Všechny přípravy nám trvaly dva roky, než se rozjelo kolečko, více jsme zapojili sousedy i osadní výbor. Ale teď máme velkou radost z úspěchu,“ popsala Anna Provazníková, která spolu s přáteli dala do participativního rozpočtu projekt Místo, které nás spojí. Jde o proměnu staré vodárny ve vyhlídkovou věž a úpravu okolí, tak aby tu lidé trávili volný čas.

„Jsem rád, že i druhý ročník participativního rozpočtu doprovázel zájem Liberečanů. Je vidět, že jim není lhostejné, jak naše město vypadá a jak se v něm žije. Smyslem celého tohoto projektu je nejen něco nového postavit nebo vylepšit, ale také více zapojit občany do rozhodování o využití části městského rozpočtu,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Ve Frýdlantu staví nové parkoviště pro více než šedesát aut

Například do Ostašovského parčíku již zástupci radnice společně s kanceláří architektury města vybrali herní prvky, diskutovalo se i o podobě prostoru před ZŠ 5. května.

„Chtěl bych také zdůraznit, že se detailně podíváme i na projekty, které nedostaly dostatek hlasů. Nehodíme je do koše, ale navrhneme jiný způsob, jak je zrealizovat. Spousta z nich pomůže danou čtvrť zkrášlit či zpříjemnit život místních obyvatel,“ podotkl primátor.

Letos podruhé se v Liberci rozdělovaly peníze na projekty, které si navrhli sami lidé, a tak tady participativní rozpočet nemá příliš velkou tradici a ještě není ani tolik v povědomí veřejnosti. „Ani nevím, že v Liberci něco podobného funguje a že jsem měl možnost hlasovat. Škoda, tak snad za rok,“ okomentoval Petr Hradecký z Liberce.

Zaostřeno na krásu Jizerských hor. Pomozte vybrat tu nejlepší fotografii

Jiní se pozastavují nad částkou věnovanou na projekty, které nejčastěji směřují na vylepšení veřejného prostoru. „Štve mě, když lidi musí v participativním rozpočtu hlasovat o věcech, které by měly být o normální údržbě. Lidi nemají hlasovat, jestli chtějí posekat kopřivy u zastávky, nebo chodník v nebezpečné křižovatce,“ konstatoval zastupitel Jaromír Baxa.

Liberec podle něj dává na veřejný prostor dlouhodobě zoufale málo peněz. „Pouhých pět milionů na participativní rozpočet na celé město to nedokáže změnit, těch milionů by bylo potřeba padesát, každý rok,“ řekl Baxa.

Participativní rozpočty fungují i v okolních městech, například v Turnově běží už pátým rokem. I tam se zaměřují zejména na zvelebení veřejného prostranství. K rozdělení je necelý milion korun, letos konkrétně 700 tisíc. Avšak investují se do menšího počtu projektů, a tak jde zainvestovat i akce většího rozsahu.

Převlékárna i rostoucí hřiště

Vloni uspěly 4 projekty, například převlékárna na náplavce, stavba rostoucího hřiště, odpočinkové místo u hasičárny na Kadeřavci a městské trail centrum u sjezdovky Struhy. A každý rok se daří rozpočet navýšit. Velkým projektem dřívějších turnovských ročníků je třeba místní pumptrack, který je nakonec největším svého druhu v republice.

V Liberci letos lidé vybírali ze 40 návrhů, které v předchozích měsících sami vymysleli a přihlásili. Na výběr měli z ryze praktických záležitostí přes projekty řešící volný čas až po věci, které jsou hezké a přináší potěchu oka. Projekty byly rozděleny do dvou kategorií: v hodnotě do 200 tisíc korun bylo 14 projektů a v hodnotě od 200 tisíc korun do 1 milionu korun pak 26 projektů.

V Liberci začaly dohlížet na pořádek u popelnic kamery. Už lapily první hříšníky

V prvním ročníku v roce 2020 vybrali Liberečané k realizaci 12 projektů. Rozhodli o rozvoji Lesního koupaliště, úpravách cyklostezky, parků, vyhlídky, výstavbě dětských hřišť a odpočinkového mola, výsadbě květin nebo také o vytvoření busty Františka Peterky.

Úspěšné projekty



Velké projekty

Lesní koupaliště revitalizace

Místo, které nás spojí (úprava břehu řeky Nisy u stadionu)

Hřiště Spáleniště

Bezpečná cesta nejen pro děti do školy (Machnín)



Malé projekty

Kultivovaný předprostor Kina Varšava

Rozkvetlá Fügnerka

Ostašovský parčík pro děti

Revitalizace veřejného prostoru před ZŠ 5. května

Nisa – trojúhelník pod sídlištěm

Dětské hřiště Wintrova

Návrat sochy Mír (Dívka s holubicí) před vlakové nádraží