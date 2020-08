Město Liberec představilo výsledky hlasování občanů v participativním rozpočtu. Do hlasování se zapojilo celkem 3422 Liberečanů, nejvíce lidí podpořilo vytvoření volnočasového a sportovního zázemí na Lesním koupališti. O rozdělení veřejných peněz mezi komunitní projekty se letos ve městě rozhodovalo prvně.

Mezi další velké projekty, na které dá Liberec peníze, se dostala oprava cyklostezky v Machníně nebo vytvoření Broumovského náměstí. Z menších návrhů bodovaly u veřejnosti kultivace zeleně na Šaldově náměstí, oprava vyhlídky Jezdec nebo pocta herci Františkovi Peterkovi, jehož busta se tak objeví v liberecké radnici.

Tvoříme Liberec

„Smyslem celého projektu s názvem Tvoříme Liberec je zapojit občany více do rozhodování o využití části městského rozpočtu. Je patrné, že Liberečanům není lhostejné, jak naše město vypadá a jak se v něm žije. Zároveň lidé sami rozhodli o tom, jak vylepšit své okolí nebo zlepšit život ve své ulici,“ vysvětlil primátor Jaroslav Zámečník a dodal, že město na projekty vyčlenilo 5 milionů korun. „S tím, že část projektů stihneme realizovat ještě letos a zbytek dokončíme v příštím roce. Projekty, které neuspěly letos, mohou jejich navrhovatelé přihlásit do dalšího ročníku,“ řekl primátor.

Lidé hlasovali o 29 projektech během dvou měsíců. Projekty byly rozděleny do dvou kategorií: 13 menších projektů v hodnotě do 150 tisíc korun a 16 velkých projektů v hodnotě od 150 tisíc do milionu korun.

Celková hodnota předložených návrhů byla přibližně 13 milionů korun. Každý hlasující mohl dát tři kladné hlasy a jeden záporný. Lidé nakonec rozhodli, že peníze dostane 12 projektů v celkové hodnotě asi 4,8 milionu korun. Největší obnos získá Lesní koupaliště v Liberci. Spolek, který areál provozuje, dostal celkem 1061 hlasů. „Díky patří všem, kdo hlasovali a podpořili nás, vážíme si toho. Objevila se veliká hromada projektů i občanských aktivit, které budou podpořeny buď napřímo městem, nebo si budou hledat jiné cesty. Držíme palce všem, kdo se snaží,“ řekl za Lesní koupaliště Rado Rabina.

Mezi menšími projekty zvítězil návrh Spolku za estetiku veřejného prostoru, který dostal od lidí 374 hlasů. „Šaldovo náměstí v Liberci bude zase o trochu krásnější. Jsme nesmírně šťastní, že náš návrh vzbudil pozitivní ohlas veřejnosti. Trojúhelník zeleně, ukrývající výtvarné dílo Květ od výtvarníka Štefana Nejeschleby, už nebude jen obyčejnou džunglí. Děkujeme všem našim příznivcům,“ reagoval na výsledek Jindřich Gubiš ze spolku. Původně navrhovali ještě jeden projekt, ale ten nezískal dostatečnou podporu veřejnosti. „Je to škoda, ale pořád máme padesátiprocentní úspěšnost a jsme rádi, že se podaří realizovat alespoň jeden projekt,“ sdělil Deníku Gubiš.

Město se nyní spojí se všemi navrhovateli úspěšných projektů a začne pracovat na jejich realizaci. „Některé projekty je ještě potřeba projednat například se stavebním úřadem a vyhlásit výběrová řízení na firmu, která samotnou stavbu zrealizuje,“ doplnil primátor.

Mezi projekty, které se dočkají realizace, patří také Odpočinkové molo na ulici 5. května, Vytoužené dětské hřiště v Horním Hanychově, Květnatý kruhový objezd u terminálu MHD Fügnerova, Terénní úprava v areálu liberecké střelnice, Park u Maršíkovy ulice a znovuobjevení Plátenického potoka nebo Revitalizace parku na náměstí Českých bratří.