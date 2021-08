Krajský úřad začne zkoumat podané kandidátky. Rozhodnutí o jejich registraci padne až 20. srpna.

Některé volební strany se už pustily do výlepu plakátů. | Foto: Deník/Petr Pokorný

Zájemci o místa ve Sněmovně museli podat své kandidátky do úterý 3. srpna, v Libereckém kraji tuto možnost využilo celkem 17 subjektů. Jde o dvě koalice, osm politických hnutí a sedm politických stran. Do voleb před čtyřmi lety to přitom bylo o sedm seskupení více.