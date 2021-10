Konaly se tam jednak smuteční obřady, na které se sjížděli pozůstalí, a také přijížděly desítky lidí na hřbitov, aby se vyhnuly víkendovým davům. "V pracovní dny tady většinou bývá klid, ale dneska je to teda nával. Asi si hodně lidí řeklo, že půjdou raději v pátek než v sobotu a neděli. Na parkování jsme čekali asi patnáct minut, já mám špatnou nohu a tak bych dálku neušla," řekla Deníku pětasedmdesátileté Eva Kolomajzníková z Liberce.

Dodala, že i když jsou Dušičky neboli Svátek zesnulých až 2. listopadu, chce mít hrob hezký a upravený už na víkend. S předstihem vyrazili na hřbitov i manželé Novotní, k libereckému krematoriu přijeli také autem. "Máme spoustu věcí a je to pro nás nejsnazší přijet až sem, hrob nemáme daleko od hlavní brány a přes víkend je tu situace většinou ještě horší, zvlášť v tomto období," vysvětlil Miloslav Novotný.

Podobná situace jako na hlavním libereckém hřbitově u krematoria panovala v pátek i na hřbitově v Ruprechticích. Tam je minimum parkovacích míst, takže i tam měli lidé problém najít místo. "Je tady jen pár parkovacích míst u hřbitovní zdi, v okolních ulicích se moc parkovat nedá a u parku je úplně plno," popsal situaci Marián Holý.

Hřbitovy jsou pro veřejnost přístupné od prosince do března v čase od 8 do 17 hodin a od dubna do listopadu od 8 do 20 hodin.