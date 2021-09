V krajském městě se rozhodli vyřešit nedostatek parkovacích míst zjednosměrněním ulic. V některých lokalitách se ale fakticky počet parkovacích míst nezvýší. Pouze se zde legalizuje stávající místní praxe, kdy někteří nechávají auto mimo vyhrazené plochy ke stání. „Jedním ze schválených záměrů je v lokalitě ulic Vrchlického – Hlávkova návrh na zavedení jednosměrných ulic. Získáme tím větší počet parkovacích míst, včetně odstavného parkoviště před Hokejkou. Dále to je výstavba nového parkoviště s 26 místy v Broumovské ulici na místě stávající parkové plochy,“ popsal plány libereckého magistrátu náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Liberec si už tento způsob vedení dopravy vyzkoušel v ulici Dubový vrch, kde jednosměrný provoz zavedli z jiného důvodu než kvůli parkovacím místům. „Celý proces trval asi půl roku včetně vyjádření policie. Myslím si proto, že by těch avizovaných 500 míst ke stání mohlo vzniknout už v příštím roce,“ sdělil k plánům v lokalitě Vrchlického – Hlávkova primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Českolipská radnice si nechá zpracovat analýzu parkovacích potřeb, aby mohla přijít s koncepčním a systematickým řešením. Zpracuje ji firma SmartPlan, která zvítězila ve výběrovém řízení, na realizaci zakázky má šestnáct týdnů. Hotovo by tedy mělo být do konce letošního roku. „Analýza nám poskytne objektivní pohled na věc, pojmenuje hlavní problémová místa, stanoví, které lokality by se měly řešit jako první, protože je zde problém s parkováním nejpalčivější,“ sdělil místostarosta České Lípy Martin Brož. Podle něj je dobré mít domněnky o nejproblematičtějších lokalitách odborně podložené dřív, než se město pustí do plánování změn, opatření a investic. „Budování nových parkovišť a parkovacích domů není levná záležitost,“ dodal.

Snahu o nalezení řešení uvítal obyvatel českolipského sídliště Špičák. „Míst tu je málo, ale většinou se mi podaří zaparkovat v blízkosti vchodu do domu nebo ve vedlejší ulici. Je ale potřeba v téhle situaci myslet na ostatní. Parkovat blízko chodníku, nenechávat zbytečně mezery, a než se situace vyřeší, přežít to,“ svěřil se mladý muž Michal, který zde žije s rodinou.

Předmětem zakázky je pasport parkovacích stání, stanovení parkovacích potřeb, identifikace hlavních problémů s odstavováním vozidel ve městě a návrh opatření ke zlepšení. Firma by v neposlední řadě měla doporučit lokality vhodné pro výstavbu nadzemních parkovacích domů. „Parkovací domy se v České Lípě diskutovaly už několikrát, zejména v souvislosti se sídlišti, kde je vhodných míst pro vybudování nových parkovišť opravdu málo,“ upřesnila českolipská starostka Jitka Volfová.

Naposledy se téma parkovacího domu řešilo například při přípravě revitalizace otočky v Dlouhé ulici na sídlišti Špičák. „Nechali jsme si v letošním roce vypracovat srovnávací studii, která doporučila nejvhodnější místo pro vybudování parkovacího domu v této části sídliště. Výsledky studie chceme na podzim projednat s místními obyvateli na veřejném setkání,“ doplnila Volfová.