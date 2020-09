Řidiči si od listopadu připlatí za parkování v Liberci v průměru o 5 korun za půl hodiny. Město zvyšuje platbu za stání silničních motorových vozidel v placených zónách. Navýšení cen schválili radní města.

„Nemáme dostatek financí na to, abychom mohli budovat nová parkovací místa, kterých je nedostatek. Rozhodli jsme se proto upravit ceník parkovného v zónách placeného stání. Zdražujeme, ale nijak dramaticky. Cena se dlouho nezvedala,“ vysvětlil náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Nejvíce ceny porostou v centru města. Tam je navýšení navrženo za stání na 30 minut o 5 korun a 60 minut o 10 korun. Každá další hodina bude stát o 10 korun více než doposud. V placených zónách D (zelená) a F (černá), které pokrývají ulice 1. Máje, U Nisy, Kladenská, Mrštíkova, Nitranská, Vaňurova, Na Rybníčku, Matoušova, Františkovská, Široká, Žitavská, Humpolecká, Husova, Orlí, Klostermannova, Pastýřská, Vítězná, Lucemburská a ulici U Krematoria, se ceny zvednou o 5 korun na 60 minut. Nový ceník je na webu města a také na parkovacích automatech.

„Předpokládáme zvýšení výběru z titulu parkovného o asi 3 miliony korun ročně. Tyto finanční prostředky chceme napevno alokovat v rozpočtu jako peníze, ze kterých budeme financovat vznik nových parkovacích stání,“ řekl Šolc.

Předpokládaný výnos za placené parkování je asi 17 milionů korun ročně. „Jelikož vláda na jaře rozhodla, že kvůli koronaviru bude parkování zadarmo, musíme letos počítat s dvou až tříměsíčním výpadkem,“ uvedl Šolc.

Nejvíce podle něj město vybere na jednorázovém parkování. „Funguje tady placení pomocí aplikací i SMS zprávami, ale stále nejčastěji lidé platí mincemi u parkovacích automatů. Městská policie peníze vybírá a odevzdává do banky,“ dodal náměstek.

V poslední době jde už o druhé zdražování parkování. Majitelé automobilů, kteří chtějí mít jisté parkovací místo, si mohou zaplatit za vyhrazené místo na stání. Od letoška si za něj ale připlatí. Za vyhrazené stání v zóně A (centrum) zaplatí řidiči 35 tisíc korun za rok, v zónách B a C (sídliště a ostatní) 20 tisíc korun za rok. „Nápad je to dobrý, ale ty ceny jsou šílené. Platit okolo 15 stovek za měsíc je pro rodinný rozpočet docela dost peněz. Jedinou výhodou je, že vám na to místo nikdo jiný nesmí. Já ale rozhodně budu pokračovat v té šílené praxi, která na sídlištích panuje, což znamená jezdit tak dlouho ulicemi, dokud nenajdu volné místo,“ řekl Deníku Jaroslav Novotný ze sídliště na Dobiášově ulici.

Cenového zvýhodnění se letos naopak dočkali majitelé ekologicky šetrných vozidel, kteří mohou parkovat v Liberci bezplatně. Opatření se týká také vozidel v režimu tzv. carsharingu, což znamená, že jedno auto využívá více lidí, kteří si ho půjčují. Podle Michala Šimoníka z družstva Autonapůl, které v Liberci provozuje 4 sdílená auta, se neustále zvedá zájem lidí o tuto službu. „Carsharing neboli sdílení aut pomáhá lepšímu využití aut ve městech. Jedno moderní sdílené auto dokáže nahradit až 10 soukromých aut, čímž šetří místo v ulicích,“ uvedl už dříve Šimoník.