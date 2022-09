„Probíhá rekonstrukce školky, sídliště kvůli tomu přišlo o řadu parkovacích míst a zbylá místa obsadili dělníci svými vozy. Neskutečná ignorance, arogance lidí, co vozí své potomky do školy. Své auto na parkoviště píchnou jak vidle do hnoje, a když jim řeknete, že ulicí nejde ani projet, řeknou jen: vždyť já jdu jenom s dítětem,” popsal manžel mladé maminky Jan Pipiš. A podotkl, že tak najednou učiní třeba dvacet dalších řidičů. „Dokonce jsem byl svědkem toho, jak řidič jednoho auta sprostě nadával projíždějícímu, přitom sám parkoval na chodníku v místě, kde nebylo na projetí ani dva a půl metru,“ pokračoval Pipiš.

Konec kolonám má přinést přestavba křižovatky Švermova a Žitavská. Začne v září

Místní se navíc obávají toho, že s dokončením stavby ve školce, kdy se do ní vrátí děti, bude situace ještě horší. „Ráno kolem půl osmé nebude absolutně možné vyjet. Už teď jezdí rodiče z obou stran, nejlépe ve velkých súvéčkách, a zastavují rovnou před školou,“ poukázala další z obyvatelek lokality.

Lidem nezbyde než se v Kaplického ulici obrnit trpělivostí. Alespoň dočasně. „Po dobu stavby se to nedá vyřešit, ale požádáme stavební firmu, jestli by si nemohli jejich pracovníci dát auta někam jinam a nechali tam rezidenty stát. Takže se to pokusíme vyřešit domluvou,“ reagoval na situaci primátor Jaroslav Zámečník. Podle vedení města je to mimořádná situace. „Víme, že situace je tam napjatá i bez stavby,“ poznamenal náměstek primátora Jiří Šolc.

Pilotní parkovací projekt

V budoucnu by mohlo situaci alespoň částečně vyřešit rezidentní parkování, kterému se na sídlištích věnuje Kancelář architekta města. „Na Kaplického máme studii a zrovna chceme zadat projektovou dokumentaci, aby se tam rozšířilo parkování,“ poznamenal primátor.

Konec hledání parkovacího místa na sídlištích. Řešením má být rezidentní stání

Ulice je součástí pilotního projektu na vznik rezidentního parkování, kde město k tomuto řešení došlo po debatách s místními obyvateli. Na městských pozemcích má přibýt dalších 450 parkovacích míst. Konkrétně ve staré Rochlici se rezidentní parkování plánuje v oblasti nad závorami směrem ke Kyjevskému náměstí, a v ulicích Jeřmanická a Kašparova ve Vesci, Kaplického a Vackově v Doubí a na sídlišti Gagarinova.

Dalších pět míst se podle primátora nyní připravuje: Františkov, Broumovská, Pavlovice, Králův Háj a Kunratická. Současná rada města ovšem toto ještě neprojednala a rozhodnutí o tom, zda bude vyhlášena soutěž, bude s největší pravděpodobností až na novém vedení města po volbách. Nicméně i tak chce primátor zveřejnit výzvu na elektronické veřejné desce a počkat na nabídky.