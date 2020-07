„Parkování na sídlištích se jeví jako neřešitelný problém. Parkovacích míst je málo a počet aut neustále roste. V divoké džungli sídlištních míst k stání vyhrává ten, kdo dřív přijede. Řešení může nabídnout systém založený na automatickém rozpoznání vjíždějících aut,“ řekl Šolc. Podle něj je prakticky nemožné vymyslet takové řešení, které by vyhovovalo všem.

„Každý ho totiž vidí v tom, že právě on bude s libovolným počtem aut v rodině parkovat přímo před panelákem a samozřejmě zadarmo. Je jasné, že tohle fungovat nemůže,“ tvrdí Šolc. Nový systém, který úspěšně funguje v Košicích nebo Banské Bystrici, je založený na chytrých kamerách, které jsou instalovány na vjezdech a výjezdech do sídlišť. Tyto kamery rozpoznají registrační značku vozidla.

„Lidé s trvalým bydlištěm na sídlišti zaregistrují své vozy do systému a určí, který vůz je ten první na byt. Systém registruje všechna auta, která vjíždí a vyjíždí, a tak dobře ví, kdo v sídlišti je: zdali to je rezident s prvním, druhým nebo třetím autem, místní obyvatel se služebním autem nebo „návštěva“. Podle toho, o jaké auto se jedná, systém parkování zpoplatní,“ vysvětlil fungování systému Šolc. Podle něj se na Slovensku systém osvědčil.

„Počet aut klesl o 30 % a významně poklesla rovněž kriminalita. Koneckonců data se sdílejí s policií a na kradený vůz či registrační značku se rychle přijde. Žádný zloděj svým vlastním autem nepojede vykrást byt – a v rukou toho tolik neodnese,“ řekl Šolc.

Lidé by za parkování platili až po 18. hodině. Za první auto na byt by platili symbolicky (Šolc navrhuje 42 korun měsíčně, což jsou nutné náklady spojené s údržbou parkovacího místa), druhé auto už by bylo dražší a třetí a služební nejdražší. Celý systém by měl být samofinancovatelný.

Zatím jde ale pouze o návrh. O tom, zda podobný systém bude fungovat i v Liberci, rozhodnou lidé. Město se už pokusilo parkování na sídlištích reformovat dvakrát, vždy ale narazilo na odpor místních obyvatel. Jak už řekl Šolc v minulosti, město nechce zavádět něco, co nebude mít podporu. „Ustoupili jsme od toho, protože zástupci vlastníků bytů byli proti. Raději ať je tam neregulovaný systém parkování než regulovaný. Nemá smysl budovat projekt, který nikdo nechce,“ vysvětlil Šolc.

Vedení města tak nyní zjišťuje, jak se na nový návrh budou tvářit majitelé automobilů. Zároveň je vyzývá, aby posílali své připomínky a komentáře. První názory se už objevily. „Osobně si myslím, že to má hlavu i patu. Ano, vždy se najde nízké procento případů, které zrovna nebudou ošetřené, ale myslím, že bez zpoplatnění se auta, která na sídlišti nemají co dělat, nevyženou. A jelikož každý systém něco stojí, je holt nutné platit,“ napsal Tomáš Hajda. Další diskutují Martin Fišer uvedl, že je rozhodně proti dalšímu sledování „velkého bratra.“ „Raději bych se snažil nějakým způsobem lidi motivovat, aby používali auta co nejméně.. Případně znevýhodnit používání vícero aut,“ uvedl Fišer.

Podle Šolce se ale není čeho obávat. „Ano vím, je to sakra „velký bratr“, systém bude vědět, kdo, kdy, kde a jak dlouho byl. S tím ale umíme pracovat a ochranu dat dokážeme zajistit,“ dovysvětlil náměstek.