Parkovací dům, který má vyrůst na místě dnešního libereckého autobusového nádraží, má v budoucnu pojmout přes 350 aut. Zatím ale místo role záchytného stání nedaleko centra města plní ústa zdejších politiků. Ti se totiž přou o to, zda se povede realizovat, nebo zda je jeho výstavba ohrožena.

Vedení liberecké radnice začalo už v roce 2016 pracovat na přípravě nového terminálu, který nahradí současné nevyhovující nádraží. Jeho součástí měl být právě i parkovací dům. V soutěži na jeho podobu zvítězil návrh architekta Petra Stolína a město začalo projekt, na nějž bude nutné žádat evropskou dotaci, připravovat. Nová liberecká koalice se ho ale po nástupu na radnici rozhodla přepracovat a především přenechat Libereckému kraji.

Vedení hejtmanství následně nechalo architekta Stolína návrh výrazně upravit. Tento týden sice vybralo projektanta, který bude připravovat dokumentaci pro územní rozhodnutí, terminál a parkovací dům ale rozdělilo na dvě samostatné etapy. Hejtman Martin Půta navíc uvedl, že parkovací dům se v aktuálním programovacím období zřejmě nepostaví.

„Po posouzení harmonogramu jsme se shodli na tom, že je reálné postavit v tomto období autobusové nádraží, parkovací dům bude pravděpodobně potřeba odložit na nové období. Lakovat realitu na růžovo a tvrdit, že se to dá stihnout, by od nás bylo hezké, ale nebyla by to tak úplně pravda,“ uvedl hejtman.

Nechce riskovat ztrátu dotace

Pokud by kraj o evropskou dotaci požádal ještě v současném období, musela by být stavba domu dokončena do roku 2023. To by byl podle hejtmana zbytečný risk. Aby se terminál stihl postavit, musí se se stavbou začít v polovině roku 2022.

Bývalý náměstek primátora Jan Korytář (Změna), který projekt v minulém volebním období připravoval, postup kraje kritizuje. „V roce 2018 Starostové přebírali od Změny projekt ve stavu, kdy město už mělo na autobusovém nádraží všechny potřebné pozemky, mohlo samo realizovat původní projekt nebo ho upravit, dotace byly v IPRÚ připravené,“ připomněl Korytář, podle kterého hrozí, že se parkovací dům nakonec nepostaví vůbec.

Hejtman Půta ovšem tvrdí, že bylo nezbytné projekt přepracovat. Byl totiž navržen jako jedna stavba podél ulice Žitavská, navíc byl v nesouladu s územním plánem, který počítá s protažením Matoušovy ulice. „Nevím, proč by se měl stavět špatně připravený projekt. Původní nápad s autobusovým nádražím v suterénu parkovacího domu byl špatný nápad,“ myslí si.

Podle Korytáře ovšem v době přípravy jiná varianta nepřipadala v úvahu. „Město mohlo začít projekt plánovat jen na pozemcích, které mu v té době patřily,“ řekl. Pozemky současného autobusového nádraží město koupilo až v roce 2018.

Právě na tyto pozemky by se měl projekt nově rozšířit. Parkovací dům má dál stát podél ulice Žitavská, přičemž podle nového návrhu překlene nově vzniklou Matoušovu ulici. Terminál pak vznikne na místě menšího ze dvou dnešních autobusových zálivů. „Autobusy budou stát kolem refýže, v horní části bude odbavovací hala a zázemí pro dopravce,“ popsal městský architekt Jiří Janďourek. Druhý ze zálivů by pak měl nahradit větší městský park.