Práce budou zahájeny převzetím staveniště sdružením firem Metrostav DIZ a OHLA ŽS, které zvítězily v opakovaném výběrovém řízení. Původní totiž bylo kvůli změnám na stavebním trhu zrušeno, protože by se uchazeči nedostali do limitu stanovené ceny a Liberecký kraj jej proto vyhlásil po úpravách podmínek znova.

„Současná podoba je neudržitelná. Celý projekt vznikl z architektonické soutěže v roce 2017 a jeho cílem je zlepšit kvalitu veřejného prostoru v dolním centru Liberce,“ uvedl hejtman Martin Půta. Kromě parkovacího domu má být totiž upravený i prostor v okolí, který není v současnosti právě dobrou vizitkou dolního centra Liberce.

„Nový parkovací dům navíc pokryje zelená střecha. Liberecký kraj se vydává touto cestou, protože vegetační střecha odpovídá současným ekologickým trendům. Považuji to zároveň za test technologie,“ poznamenal Půta.

Stavba parkovacího domu v dolním centru Liberce začne za pár dnů

Na všech dalších projektovaných budovách chce totiž kraj postupovat, pokud možno, stejně. Příkladem je projekt Centrálního depozitáře v Českém Dubu.

„V době globálního oteplování navíc zelená střecha významně přispěje k ochlazování části dolního centra Liberce. Díky projektu náplavky, a vůbec celkové revitalizaci okolí sídla krajského úřadu, se zde lidé budou cítit zase o něco příjemněji,“ míní hejtman a naráží tak na navazují část revitalizace dolní části města, vybudování náplavky, která má navázat právě po dostavbě parkovacího domu.

„Nyní je u budovy krajského úřadu 138 parkovacích stání, z toho ani jedno pro veřejnost. Nový projekt přinese celkem 244 míst, přičemž rovných sto bude vyhrazeno právě veřejnosti,“ dodal Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy.

Kde se bude po dobu stavby parkovat:



1) V blízkostí budovy Krajského úřadu Libereckého kraje

27 parkovacích míst je určeno pro nájemníky přilehlých budov, a to po obvodu parkoviště před budovou „E“

8 parkovacích míst pro nájemníky Lipo.ink bude před budovou „E“

3 parkovací místa budou určena pro zaměstnance Krajského asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU)

37 míst pro zaměstnance úřadu – umístění v prostoru parkoviště před budovou „E“, a to bez rezervace

18 parkovacích míst pro zaměstnance úřadu – umístění podél řeky – bez vyhrazeného parkování



2) Parkování u liberecké teplárny

15 parkovacích míst za závorou přímo před administrativní budovou Teplárny a.s., v ulici Dr. M. Horákové

15 parkovacích míst na pozemku Teplárny Liberec, a.s., přímo na ulici Dr. M. Horákové

Další místa budou pro zájemce z řad úředníků krajského úřadu připravena v areálu iQLANDIe. Možností je také získání zelené parkovací karty v blízkosti budovy úřadu, a to v hodnotě 30 korun za den. Klienti KACPU mohou využít například parkování v obchodním domě FORUM.