„Jsem rád, že kontrola dopadla dobře. Znamená to, že evropskou dotaci, kterou jsme získali z Integrovaného regionálního operačního programu, jsme využili dle pravidel a regulí. Je to pro mě zároveň odpověď na všechna tvrzení o tom, jak byla dotace zneužita a jak jsme ji údajně obcházeli,” uvedl hejtman Martin Půta a dodal, že pro něj osobně je důležité, že parkovací dům funguje a slouží řidičům. “O tom se každodenně může kdokoli na místě přesvědčit,“ dodal Půta.

Dotace na tento projekt byla proplacena na základě tří žádostí o platbu, a to v plné výši téměř 85 milionů korun.

Parkovací dům v blízkosti sídla Krajského úřadu Libereckého kraje přivítal první řidiče od 2. ledna 2024. Stavba přinesla 244 míst, z toho 100 pro veřejnost v režimu P+R. Parkovací dům postavilo sdružení Metrostav DIZ a OHLA ŽS. Výsledná cena díla po uzavření sedmi dodatků ke smlouvě činila více než 246 milionů korun včetně DPH.

Opozice v parkovacím domě od začátku viděla hloupou investici. „Předně je třeba zpochybnit myšlenku, že řidiči budou z tohoto parkovacího domu přestupovat na tramvaj. Nedává přeci smysl, aby někdo zaparkoval v samotném centru města, a následně odjel tramvají někam na jeho okraj,“ zdůraznil už dříve liberecký zastupitel Jindřich Felcman s tím, že sto míst tak úplně zbytečně zavléká do centra další auta. „Jde o jednoznačný podvod, aby se využily evropské dotace původně určené pro mnohem smysluplnější dopravní řešení,“ dodal.

Na výstavbu parkovacího domu naváže projekt kultivace okolí sídla krajského úřadu. Projekt počítá se zpřístupněním řeky a jejím včleněním do veřejného prostoru. Liberečané získají možnost sejít až k řece, která bude začleněna do veřejného prostoru. Náplavku budou tvořit schodišťové stupně vhodné k sezení. Vyroste zde nový park i dětské hřiště s herními prvky. „Součástí bude i stánek s občerstvením, jedná se o dřevostavbu. Doplňovat ji bude veřejná toaleta,“ přiblížil spoluautor projektu David Pavlišta ze studia re: architekti. „Liberecký kraj zde dlouhodobě ten prostor zanedbával. Pokud by se dožilé panely za zlomek ceny nahradily novým povrchem a sousední parčík se dal do kupy, výsledek bude takřka totožný. Za zlomek nákladů,“ dodal již v minulosti Felcman.

