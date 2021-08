Cena se zvedla už po několikáté od začátku příprav projektu. Aktuálně se celkové náklady pohybují okolo 249 milionů korun. Kraj by pak měl ze svého rozpočtu zaplatit 164 milionů korun. Kritici stavby upozorňují na to, že jedno parkovací místo bude stát milion korun, což je více než v jiných městech, kde vznikly podobné stavby.

„Neměl by hyzdit veřejný prostor, a přitom musí být plně funkční a užitný. Abychom mohli brzy vypsat veřejnou soutěž, museli jsme aktualizovat ceny, jejichž nárůst je asi o 28 milionů korun,“ popsal Ulvr.

Několikanásobné navýšení ceny kritizuje liberecký Institut pro udržitelný rozvoj (IPUR), který se pokusil srovnat cenu za jedno nové parkovací místo v ostatních městech republiky. „V roce 2017 počítal kraj s cenou 67 milionů korun, nyní se vyšplhala až na 254 milionů. Jedno parkovací místo má tak vyjít na neuvěřitelných 1 041 000 korun. Například v Praze na Černém mostě, kde se buduje nový parkovací dům, vychází cena na 507 milionů korun a k dispozici bude 880 míst. Jedno místo tak vyjde na zhruba 570 tisíc korun. V Brně v ulici Skořepka má vzniknout parkovací dům pro 219 míst za 100 milionů korun. Jedno místo tedy vyjde na 456 tisíc korun. V nedaleké Mladé Boleslavi zase vychází jedno parkovací místo na 357 813 korun,“ řekl Jaroslav Tauchman z IPUR.

Podle krajského ekonomického náměstka Zbyňka Miklíka ale není možné bez detailnějšího rozboru srovnávat různé parkovací domy v jiných místech České republiky. „Lze porovnávat pouze stavby s podobným počtem stání a stavby rozpočtované ve stejné cenové úrovni či stavěné ve stejném čase,“ uvedl k rozpočtu parkovacího domu Miklík.

Tauchman z IPUR rozporoval i další argument kraje pro stavbu nového parkovacího domu, a to že se v okolí Krajského úřadu nedá nikde parkovat a nová místa jsou tak potřeba. Podle něj přes ulici stojí hned dva parkovací domy, které jsou permanentně poloprázdné. S tím Ulvr nesouhlasí: „Jde o dezinformace. Provozovatele těchto parkovacích domů jsme několikrát v minulosti kontaktovali a vždy jsme dostali odpověď, že tam žádné volné kapacity nejsou.“ Aktuálně je u budovy krajského úřadu 138 parkovacích stání, z toho ani jedno pro veřejnost. Nový projekt má přinést 244 míst, přičemž rovných sto bude vyhrazeno právě pro veřejnost. „Výběrové řízení na zhotovitele by mohlo být vypsáno během několika týdnů. Stavba samotná by pak měla být zahájena ještě v letošním roce. Hotovo by mohlo být v roce 2023,“ dodal radní Ulvr.

Vedení kraje argumentuje tím, že stavba se prodražuje kvůli prudkému nárůstu cen stavebních materiálů a náročnějšímu způsobu statického řešení parkovacího domu s 244 místy na stání. „Parkovací dům nevyroste na zelené louce. Musí se začlenit do existující zástavby v okolí řeky Nisy u krajského úřadu. Náročnější statické řešení s sebou přináší i navržené volné podlaží. A střecha objektu bude fungovat jako zelená střecha, i to s sebou nese vyšší finanční nároky,“ vysvětlil radní Jiří Ulvr. Dodal, že dům musí plnit i estetickou funkci.