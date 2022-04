„Majoritním dodavatelem stavebního materiálu, a to zejména železné rudy, je pro český trh Ukrajina. Začátek válečného konfliktu však způsobil zásadní výpadek zdrojů. O tom nás také zavčas informovala společnost BAK, jež vyhrála původní výběrové řízení. Z tohoto důvodu není schopná podmínky veřejné zakázky naplnit za nabídkovou cenu a v řádném termínu. Na základě toho jsme znovu přehodnotili podmínky celého výběrového řízení a rozhodli se, že ho zejména z důvodu navýšení cen a hrozícího nedodržení termínu dostavby parkovacího domu budeme nyní muset zrušit. Pevně však věřím, že nové výběrové řízení vyhlásíme co nejdříve,“ uvedl náměstek hejtmana Zbyněk Miklík, který má na starosti investice. Firma BAK měla postavit nový parkovací dům v dolním centru Liberce, a to za nabídkovou cenu 162 milionů korun bez DPH.