Stavba parkovacího domu v dolním centru Liberce začne za pár dnů

Stavba parkovacího domu v dolním centru Liberce začne co nevidět. Poté, co zrušil Liberecký kraj na jaře konkurz na dodavatele a vypadalo to, že stavba se odkládá na neurčito, druhé výběrové řízení klaplo. Výstavba odstartuje v září.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Podoba parkovacího domu a části nového dolního centra Liberce. | Foto: re:architekti