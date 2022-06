„Hrozně mi vadila situace po veřejné prezentaci projektu rekonstrukce parku na konci května, o kterou měli lidé velký zájem. Hodně jich přišlo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas a obavy z plánované přestavby parku a jejich názory se znevažovaly. Z poměrně velkého množství lidí, kteří jsou proti, se udělalo jen pár údajných křiklounů. Lidé se neustále ptají nejen na sociálních sítích, ale i osobně, kde se můžou vyjádřit a že se jim plán nezamlouvá, rozhodla jsem se proto zřídit petici. I jejím prostřednictvím mohou říct svůj názor,“ vysvětlila Zuzana Kocumová. Podle ní už fakt, že se za pár dní od zřízení petice nashromáždilo na pět stovek podpisů, o něčem hovoří. „Myslím, že se ukazuje jasná vůle lidí,“ podotýká Kocumová.

Neberte nám rododendrony! Obnova muzejního parku vyvolala rozruch

Lidé mají možnost petici komentovat, sdělují ve vzkazech své pocity z plánované rekonstrukce parku. „Byla jsem pošťačkou v této části našeho města. Bylo a je to jedno z mých nejoblíbenějších míst. Kvůli přirozené zeleni, kvůli starým majestátním stromům, kvůli dechu historie, kvůli pomalému toku času v tom místě. Všude se množí beton, umělost, neútulnost, izolace. Sedli byste si pro trochu odpočinku a popovídání klidně i s cizími lidmi raději na zelený palouček do stínu staré lípy, mohutného dubu nebo vysokého smrku, nebo radši se budeme vyhýbat očnímu kontaktu na šedých kostkách a hledat, jestli někde není lavička, na které už někdo náhodou nesedí?,“ píše Gabriela Němcová a vzkazuje: „Zachovejme tuhle nádhernou čistou část naší historie, i když neodpovídá moderním trendům a uspěchané sterilní době – ještě, že tak!“

Také další podepsaní se vyjadřují k tomu, že chtějí zachovat park takový, jaký je a neměnit jeho letitou podobu. „Podepisuji, protože se mi to líbí, jak to je. Opravit lavičky by bohatě stačilo,“ komentuje třeba Tereza Garčarová z Liberce.

Bude i na papíře

Petice se zřejmě objeví i v papírové podobě, neboť se lidé na autorku elektronické verze obracejí s nabídkami, že ji rádi pomohou zorganizovat. „Pokud se to podaří, bude to fajn. Kdyby se nasbíralo tisíc podpisů na papírové petici, muselo by se tím zabývat zastupitelstvo. Uvidíme,“ poznamenala Kocumová. On-line verzi petice budou lidé moci podepisovat nejméně přes prázdniny.

„Petice je zákonem daná demokratická možnost vyjádřit se k jakémukoliv tématu. Stejně jako obnova historických objektů, tak i obnova historického parku je však vysoce odbornou záležitostí,“ zareagovala na vznik petice náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová. Podle ní musí architekt krajinář umět vidět stav parku za padesát i několik set let a podle toho navrhovat opatření. „Pro obnovu a dlouhodobý život parku u muzea jsou například navržena zásadní opatření pro sběr dešťové vody do podzemního rezervoáru, ze kterého bude následně zajištěna jeho závlaha. To je zvlášť v probíhající klimatické změně a suchu velmi důležité. Také je zásadní úprava cest, které jsou nyní díky sklonu vyplavovány a obrubníky jsou pět až deset centimetrů nad cestami,“ přibližuje část úprav Vinklátová. Tomu má zabránit žulové dláždění proložené travnatými pásy, které zajistí zasakování vody.

Veřejnost se může seznámit s novou podobou parku u libereckého muzea

„Bohužel, vizualizace využitá pro petici značně zkreslila skutečnou plánovanou podobu parku. Autorka ji využila i přesto, že jsme o tomto zavádějícím vyznění na veřejném představení projektu zúčastněné, včetně jí samotné informovali a omluvili se za to. Bez dalších informací mohla veřejnost nabýt negativní dojem z plánované budoucí podoby parku,“ upozornila náměstkyně hejtmana.

Park u Severočeského muzea podle Vinklátové revitalizaci potřebuje. „Naším zájmem je, aby byl v dobrém stavu zachován pro další generace, a nejen pro dobu, kterou jsme schopni dohlédnout. Jeho současná podoba nemá s tou historickou mnoho společného. Jedná se o park památkově chráněný a jeho obnova podléhá přísnému posuzování Národního památkového ústavu,“ vysvětluje Vinklátová. Liberecký kraj na projektování najal špičkový Ateliér Krejčiříkovi, který má za sebou řadu úspěšných realizací u nás i v dalších evropských zemích a specializuje se na historické parky a zahrady. „Jsme domluveni, že se autoři budou pečlivě věnovat všem připomínkám občanů a ty, které budou relevantní jak z odborného krajinářského, tak z památkářského hlediska, zapracují. Upravený projekt představíme společně na podzim veřejnosti,“ slíbila Vinklátová.