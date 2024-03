Hrádek nad Nisou se chystá na velkou proměnu. Do roku 2026 zde vznikne nový park a bezbariérové propojení ulic kolem. Projekt za 33 milionů korun by měl zlepšit kvalitu života místních i návštěvníků.

Revitalizace území: park Legionářská. | Video: Město Hrádek nad Nisou

Proměnou projde zanedbané prostranství mezi sídlištěm Pod Tratí a Legionářskou ulicí v Hrádku nad Nisou. Nejpozději v roce 2026 by tu měl vyrůst nový park, město chce zároveň upravit také plochu před sokolovnou a svah pod sídlištěm, který je v současnosti téměř nepřístupný a zarostlý nálety. Místo lidé často využívají pro odkládání komunálního odpadu. Obtížná je proto nejen údržba zeleně, ale také pohyb pěších. „Hlavní průchozí trasa a chodníky u sokolovny nejsou bezbariérové. Vzrostlé stromy jsou ve většině případů nebezpečné nebo na hranici životnosti. Ve východním cípu území se navíc nachází prameniště,“ sdělila mluvčí radnice Eva Malá.

Revitalizace celého prostranství se vyšplhala přes 33 milionů korun, město by mohlo získat dotaci z IROPu v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 23,2 milionů korun. Jak zmínila Jana Davidová z Odboru dotací, rozvoje města a kultury, žádost o dotaci podali v druhé polovině ledna. „Výběrové řízení na zhotovitele vyhlásíme až poté, co dotaci obdržíme. Samotná revitalizace by pak mohla začít začátkem stavební sezóny v příštím roce, podle počasí,“ upřesnila.

Přesun Penny či další Action. Zavřené OBI v Pavlovicích nahradí nákupní park

Úpravou prostranství vznikne bezbariérové propojení ulice Legionářské, Sadové a Pod Tratí, tedy prostoru stávajícího automobilového obratiště. „Změnou uspořádání parkoviště pod sokolovnou se na stejnou plochu vejde dvojnásobné množství aut,” zdůraznil starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka s tím, že tam celkem najde místo 32 řidičů. Majitelé elektromobilů budou mít k dispozici vyhrazená parkovací místa s elektronabíječkou. Sklon svahu se upraví jeho dosypáním. „Sídliště s ulicí se propojí nejen bezbariérově, ale i schodištěm. Počítá se samozřejmě s novou výsadbou 40 stromů, více než 360 keřů a vybudováním dětského hřiště před sokolovnou,” vyjmenoval změny starosta.

U sokolovny mezi parkovištěm a opěrnou zdí a chodníkem pokvete luční kvítí na tzv. květné louce. Ústřední částí parku bude tůň o rozloze 77 metrů čtverečních v místě, kde kdysi protékal městský náhon. Napájet ji bude relativně vydatný pramen čisté vody, který tam vyvěrá. Okolí tůně se upraví tak, aby tam našli domov obojživelníci a další drobní živočichové. „V pravé části parku, kde se plánuje výstavba mateřské školy, bude stát opěrná stěna z gabionů. Daná lokalita tak místním obyvatelům a návštěvníkům nabídne možnost odpočinku v příjemném prostředí biologicky rozmanitého parku, to vše nedaleko centra města,“ dodala Malá.