Prodejce vůní v Liberci.Zdroj: se souhlasem Michala ŠtěpánkaNení to zdaleka poprvé, co se v Liberci objevili a lidé se prostřednictvím sociálních sítí před nimi navzájem varují. Může jít totiž o podvodníky, ale i zloděje v jedné osobě. Typickou scénku mohli sledovat počátkem tohoto týdne třeba cestující na zastávkách na Fügnerce. Mladší hřmotný muž takto oslovoval lidi čekající na tramvaj nebo autobus a zejména ty staršího data narození jeho návrh často zaujal.

„Setkala jsem se s nimi už několikrát. Na parkovišti u Globusu i na pěší zóně ve městě. Člověk se nesmí nechat a odbýt je, jsou dost dotěrní a sprostí. Já bych si od nich nic nekoupila, bůh ví, kde to sebrali,“ říká Lenka Šolcová, která se s nimi setkala v pondělí 28. února v centru města.

Podobně reagují i lidé na sociálních sítích. „Dnes byli podobní u Penny v Pavlovicích. Volali mi 2 voňavky a že dárek. Já jsem hned řekla, že nechci a dali pokoj, když viděli, že tam jsem s dětmi. Ale jiné paní to narvali pomalu násilím a pak chtěli něco zaplatit,“ svěřuje se na Facebooku se svým zážitkem Janča Břeňová a připojuje se k desítkám dalších lidí, kteří poznávají na zveřejněné fotografii jednoho z pouličních prodavačů voňavek.

Lidé, kteří nabízejí v libereckých ulicích parfémy, se přitom dopouští přestupku. V Liberci totiž platí tržní řád vydaný městem, který výslovně podomní a pochůzkový prodej zakazuje. „Nabízet někomu na ulici něco k prodeji je přestupek. Dříve měli naši strážníci pouze možnost tyto prodejce legitimovat a předat k řešení správnímu orgánu. Od letošního roku už je ale mohou přímo na místě pokutovat,“ upozorňuje Daniela Bušková, mluvčí městské policie v Liberci.

Hrozí jim pokuta až několik tisíc korun. Strážníci ale zatím žádnou neudělili. „V posledních dnech jsme nepřijali žádné oznámení od občanů o podezřelém pohybu osob nabízejících pochůzkový prodej ani voňavek ve Fügnerově ulici,“ tvrdí Bušková.

Voňavkoví prodejci si totiž dávají velký pozor, aby se neocitli na očích strážníkům či policistům. Potvrzují to i lidé ve facebookové diskuzi. „U Globusu bývají často, i ženy, stačí říci policie a hned jsou pryč,“ píše Věra Mašková a stejnou zkušenost uvádí i přispěvatelka s nickem Bold Angel: „Dejte si hlavně pozor na peněženky, oni toho zneužívají, když vidí, že máte větší obnos peněz, tak chtějí po vás co největší částku.

Minulý tok to zkoušeli v Jablonci, když jsme začali volat policii, tak zmizeli jak pára nad hrncem.“ Před nebezpečím okradení varuje i policie. „Neznáte původ parfému, nevíte, co je uvnitř. A v okamžiku, kdy se začnou přesouvat peníze sem a tam a vy si to třeba rozmyslíte, můžete o ně i přijít, mohou je například vyměnit. Doporučuji se tedy takovým lidem vyhnout,“ radí Daniela Bušková.