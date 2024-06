Originální komunitní trhy, které za poslední roky přilákaly na nečekaná místa v Liberci a Jablonci tisíce lidí, nabídly i ukázky řemesel, které předvedli přímo samotní tvůrci z Libereckého kraje. Zájemci zjistili, jak se vyrábí nože či obuv nebo co obnáší dřevorubecké práce. „Tatrhy utváří a zároveň kultivují prostor pro setkávání všech generací. Podporují lokální a přespolní prodejce, designéry, řemeslníky, malé výrobce i začínající kreativní tvůrce. Kromě toho je snahou Tatrhů upozornit na zanedbané lokality a prostory se skrytým potenciálem,“ řekla jedna z organizátorek Kristýna Ptáčková.

Mezi desítkami stánkařů nechyběla ani Stanislava Šírová, která patří mezi pravidelné účastnice od jejich začátků. Už čtrnáct let vyrábí šperky z křišťálové pryskyřice a co začalo jako koníček, se přetavilo ve vznik značky Lottka stylique. Na sobotní události tak představila návštěvníkům svou tvorbu včetně novinek v podobě stříbrné hvězdy v různých barvách. Nabízí dětské náušničky s hravými motivy i ozdoby pro dospělé. „Chceme, aby si svoje náušnice našel každý, ať už hledá pecky na sport, které nebudou v uchu překážet, extravagantní velikosti v barvách, které přitáhnou pohledy, nebo elegantní kousek třeba na svatbu. Chceme osobnost zákaznic podtrhnout a doplnit, nikoliv ji přebít. Chceme být tou dokonalou tečkou na konci jejich outfitu,“ přiblížila svou tvorbu regionální tvůrkyně.

Tatrhy představují srdcovku i pro rodinnou farmu CBD z Ráje, která pěstuje neomamné CBD konopí, ze kterého vyrábí kapky, které lidem pomáhají překonat různé zdravotní i psychické problémy. Nejčastěji si jejich produkty lidé kupují na zlepšení spánku, proti bolestem, zklidnění myšlenek a lepší psychickou pohodu a náladu. CBD také pomáhá zlepšit imunitu, nebo se rychle zbavit virózy. Jsou ale i závažnější zdravotní problémy, při kterých může konopí pomoci. „Na rozdíl od většiny konkurence nic nepřekupujeme a vše, co prodáváme, je jen z konopí, které jsme sami vypěstovali. Od výběru vhodných odrůd, testování jejich vlastností, péči o naše rostliny od semínka až po ruční sklizeň. Vše bez hnojiv a postřiků,“ zdůraznil Jan Koska s tím, že za poslední dva roky se společnost změnila lidé už nemají hrůzu, když vysloví slovo „konopí“. „Tatrhy nás nabíjí, inspirují, neskutečně baví! Je to lidmi, kteří na ně chodí. Jsou milí, s nadhledem, umí ocenit a rádi si nakoupí řemeslné výrobky. Zároveň je to atmosféra, kterou Tarhům dává nadšení party pořadatelů,“ zdůraznil.

Oblíbená kulturní událost opět přilákala stovky návštěvníků, kteří si se zájmem a chutí prohlíželi nabídku regionálních tvůrců a dopřáli zážitek svým chuťovým pohárkům. K programu se připojily místní podniky jako například Bistro Široká, Junge Lab., Stereo či Organza. Živo bylo u stánku libereckého zmrzlinářství Leda, které nabízelo výběr ze čtyř příchutí chlazené pochoutky, a to kefír, jahoda, pistácie a red orange. Někteří už dokonce kupovali dárky k Vánocům jako například Jana Vykoukalová. „Ráda se naživo podívám na věci, který mají nějaký příběh a vznikají pod šikovnými českými ručičkami. Nakoupila jsem už pár dárků pod vánoční stromeček a sobě jsem udělala radost originálním šperkem,“ svěřila se návštěvnice.

Román Svátek hada se zabývá nelehkou a opomíjenou částí historie, říká autorka

Pozornost vzbudila i nabídka stánku IZZI - Boty z Jizerek. Zaměřují se na výrobu bot na míru, které perfektně sedí a respektují tvar nohy. Zákazníci si mohou vybrat vzhled, materiál, tloušťku podešve, vyměkčení nebo barefoot variantu, a to vše z kvalitních převážně lokálních materiálů. „Tatrhy nám umožňují přímo oslovit místní zákazníky, zvýšit povědomí o naší značce a získat okamžitou zpětnou vazbu. Podporují místní ekonomiku a poskytují příležitost k okamžitému prodeji a propagaci nových produktů v přátelské a komunitní atmosféře. Celé rodiny si užijí skvělý den, bohatý program, a zároveň objeví tvorbu sousedů, o které třeba ani netušily,“ podotkl Michal Štekr.

Na velkém pódiu vystoupili alternativní písničkář Thom Artway, holčičí rapperky Hihihahaholky, kapela Iglú, duo Klub tajných zahradníků či Ganifim s muzikou ovlivněnou východní Evropou. K tanci i poslechu na malém pódiu návštěvníky rozehřál DJ. Program zpestřilo také autorské čtení básníka Martina Trdly. Na své si přišly i děti díky divadelním pohádkám a dětským atrakcím.