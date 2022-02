Jedni považují oblast tzv. Papíráku v centru Liberce za unikátní lokalitu s nezaměnitelným geniem loci, druzí se mu raději vyhnou obloukem. Pravda leží někde mezi. V noci to na náměstí mezi ulicemi Papírová, Široká, Bednářská a Na Poříčí žije, je tu řada barů a restaurací a dokonce i galerie, kam míří místní i turisté. Přes den je to ale parkoviště, kde se mezi opuštěnými a polorozpadlými budovami potulují podivné existence. Architekti i politici řadu let mluví o tom, že je potřeba s lokalitou něco dělat. Aktuálně to vypadá, že liberecký „Papírák“ má konečně šanci se někam pohnout.

Město Liberec totiž tento týden oficiálně zahájilo mezinárodní architektonickou soutěž na budoucí podobu Papírového náměstí. Odstartoval tak pomyslný závod pro desítky architektů a ateliérů, kteří po několika letech příprav dostávají příležitost v následujících měsících navrhnout, jak se má do budoucna proměnit městská čtvrť. Liberec chce oslovit formou takzvaného soutěžního dialogu celkem 65 ateliérů a počítá s tím, že další čeští zahraniční architekti se přihlásí sami. O vítězném návrhu rozhodne odborná porota v září. To, že jde o výjimečnou příležitost, jak formovat budoucí vývoj části Liberce, dokazuje i fakt, že jde o první podobnou architektonickou soutěž za posledních 20 let.

„Jde o jeden z nejzajímavějších a zároveň nejtěžších úkolů ve městě, kterým je proměna tzv. Papíráku. Přestože se v minulosti na toto území soustředilo už několik generací architektů, stále hledá svou budoucí podobu. Návrh nové čtvrti je skutečnou výzvou nejen pro účastníky soutěže, ale především pro samotné město. Výstupem by měla být celková představa rozvoje v podobě „masterplanu“. Na jeho základě pak vznikne podrobná územní studie řešeného území a architektonicko – krajinářský návrh Městských teras. Ten pak bude rozpracován do podoby kompletní projektové dokumentace a následné realizace,“ vysvětlil primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Podle šéfa Kanceláře architektury města (KAM) Liberce Jiřího Janďourka je soutěžní dialog jednou z nejdůležitějších porevolučních rozvojových výzev a zároveň obrovskou příležitostí pro Liberec. Podle něj je to šance, jak území Papírového náměstí proměnit v moderní čtvrť, která se stane reprezentativní ukázkou toho, jak lze podobné lokality v centru revitalizovat. Cílem je podle KAM, která se podílela na znění zadávacího řízení, vytvořit území, které se integruje do života města a bude vyhledávanou adresou pro život, podnikání, zábavu i přemýšlení. „Jde o čtvrť, která se pro část obyvatel města stala místem zmaru, zatímco jiní v ní spatřují prostor úzce spjatý s cennou historií Liberce, nebo svobodný prostor, který má ohromný potenciál. Za mě je to ale především možnost, jak vyřešit budoucí podobu této lokality,“ sdělil Janďourek.

Z přihlášených ateliérů v dubnu na základě jejich portfolia porota vybere čtyři, kteří dostanou za úkol zpracovat požadovanou koncepci na rozvoj území. V říjnu pak město uzavře smlouvu s vítězným ateliérem, jehož návrh rozhodne o tom, jak bude „Papírák“ v budoucnu vypadat.

„Pokud plánovaná přeměna dopadne dobře a vznikne zde nová živá čtvrť, má Liberec šanci na vybudování další vrstvy centra. Jde o poslední příležitost, jak rozšířit centrum, které je velmi úzké. Věřím tomu, že to dobře dopadne, všichni z oboru to sledujeme,“ řekl nedávno Deníku architekt Jan Mach ze studia Mjölk.

Podle něj je potřeba při tvorbě plánu přemýšlet o prostorách mimo domy a mít dobře navržené ulice a náměstí. „Věřím, že vyhraje dobrý architektonický návrh, což je první důležitá podmínka. A tu druhou představuje respektování urbanistického plánu. Tato lokalita má zajímavou parcelaci a nejhorší by bylo, kdyby zde vyrostl neprůchodný blok. V okamžiku slučování to je prohraná bitva. Osobně bych respektoval rozvržení a stavěl malé, ale vysoké domy. Vzniknou tak otevřené prostory, kde mohou být kavárny, obchůdky a hospody,“ představil svou představu Mach.

Kromě obnovení Městských teras, které vyjde podle předpokladu města na 30 milionů korun, by mohlo v lokalitě vzniknou i tzv. participativní bydlení. Jde o relativně nový přístup, kdy více lidí sdílí jeden komunitní dům a na jeho správě se podílejí společně na základě vzájemné dohody a demokratického hlasování. Často se při nové výstavbě kombinují vlastní peníze budoucích obyvatel s penězi větších investorů.

O možnostech participativního bydlení, které funguje například v Rakousku nebo Německu, nedávno diskutovali odborníci během sympozia na Technické univerzitě v Liberci (TUL). Podle vedoucího Katedry urbanismu Fakulty umění a architektury TUL Radka Suchánka přináší participativní bydlení nové možnosti nejen obyvatelům, ale také městům a vybízí k tomu uvažovat o trhu bydlení jiným způsobem.

„Modely propojení s městem jsou různé. Město může například vložit pozemek s tím, že občané komunitní dům vybudují. Městu pak může na základě předem dané smlouvy připadnout nějaký podíl, typicky několik bytů. Je to jiný způsob nakládání s městskými pozemky, než je například prodej pozemku developerovi. Nehrozí tak, že by vznikla na městském pozemku „mrtvá zóna“ plná bytů, které si vlastníci koupili od developera jako spekulaci nebo investici a nežijí v nich,“ vysvětlil Suchánek.