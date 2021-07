„Pandemie a její dopady byly pro podnikatele a majitele firem silným impulsem zajímat se o možnosti vylepšení a stabilizace jejich podnikání. Na tom se shodla většina inovačních center v ČR. Potvrzují tím pravidlo, že každá krize přináší nové příležitosti,“ řekl ředitel Lipo.ink Philipp Roden. Dodal, že během posledních šesti měsíců „inkubovali“ 12 firem, což je dvakrát více než za celý minulý rok. „Vznikají nám pod rukama velmi zajímavé firmy z různorodých oblastí – od využití 3D tisku a softwaru v medicíně, kterým se věnuje startup Trisurg, až po ultrazvukové testování vodotěsnosti automobilových dílů firmy VisionQ,“ vysvětlil Roden.

Právě firma VisonQ byla jednou z těch, která se na liberecký inkubátor během pandemie obrátila. Firma původně sháněla pouze vhodné prostory, protože jim ty současné už nestačily.

„Dostali jsme zakázku na výrobu prototypu od jedné z velkých libereckých firem. Jelikož jde o docela velký stroj, který má skoro tunu, museli jsme hledat nové prostory, kam bychom se mohli přesunout. Ty nám nabídli v Lipo.Ink, a tak vznikla naše spolupráce,“ řekl Deníku Jiří Merz z VisionQ. Nakonec firma přesídlila jinam, služeb libereckého inkubátoru ale využívá dál. „Máme sice už rozjetý byznys, ale spoustu věcí jsme podcenili nebo nedělali, takže v tom nám Lipo.ink poradili. Šlo hlavně o obchodní strategie nebo marketing ,“ dodal Merz, jehož firma se věnuje inovativním systémům pro on-line měření a sledování spotřeby elektřiny.

To, že jde o celorepublikový trend a zájem o podporu v podnikání a inovacích neklesá, potvrzují i inovační centra z ostatních krajů. „Klienti přicházejí s dalšími nápady v digitalizaci, například v oblasti pohybu, péče o seniory i pohřebnictví,“ informoval Pavel Kováč z Inovačního centra Ústeckého kraje. Podle Lukáše Trčky, jednatele Technologického inovačního centra ve Zlíně, se objevují i otázky návratu obyvatel z velkých měst do regionu a možnosti distanční práce z regionu. „Další cílovou skupinou, která rozšiřuje svou poptávku, jsou střední školy, které častěji poptávají prožitkové vzdělávání v tématech podnikavosti a kreativity žáků,“ doplnil Trčka.

Nárůst ze začátku pandemie zaznamenali také v Jihomoravském inovačním centru: „V druhé polovině loňského roku a letos na jaře byli už klienti i my unaveni z on-linu a vzhledem k tomu, že většinou dodáváme služby tváří v tvář, se teď těšíme, že služby restartujeme,“ uvedl Jindřich Weiss z centra.

Velkým příslibem do dalších let bude pro rozvoj inovačních center nový program Technologické inkubace. „Ten by pod administrativní taktovkou CzechInvest měla realizovat právě inovační centra a inkubátory a měly by mít k dispozici až jednu miliardu na podporu startupů,“ uvedl Antonín Ferdan z Lipo.ink.