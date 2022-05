Petru Erbanovou postřelili sovětští vojáci, následkem čehož skončila ráno 21. srpna 1968 v liberecké nemocnici. Procházela náměstím do zubní laboratoře v Hermannově ulici, kde pracovala. U Šalďáku jezdily tanky, z jednoho vylezli dva vojáci se samopaly a začali střílet do lidí.

„Z nohy mi strašně tekla krev, střela zasáhla hlavní nerv. V nemocnici bylo hodně těžce zraněných lidí, mnohem hůř, než jsem byla já,“ zavzpomínala na srpnové události pamětnice. Střelu z kolene ji vyoperovali až druhý den, léčila se půl roku a musela skončit se závodním hraním volejbalu. Rok po střelbě chtěla u radnice položit květinu u pošty, kde vojáci smrtelně postřelili zdravotní sestru Evu Livečkovou. „Přišli ke mně dva pánové a řekli mi, že jestli nechci mít problémy, ať odejdu. Kytku mi vyrvali z rukou a hodili na zem, kde ji přejelo auto,“ dodala.

Právě tyto vzpomínky jsou součástí výstavy Příběhy 20. století z Liberce a Libereckého kraje, která je k vidění v ulici 5. května až do 27. května. Její vernisáž proběhla symbolicky 5. května, právě letos totiž uplynulo 77 let od Pražského povstání a posledních dnů druhé světové války. „Návštěvníci mohou díky této výstavě nahlédnout na silné momenty 20. století očima těch, kteří je prožívali na vlastní kůži,“ sdělila koordinátorka projektů Paměti národa Severní Čechy Nina Doubková. Paměť národa je nejrozsáhlejší veřejně přístupná pamětnická databáze v Evropě a zároveň stěžejní projekt neziskové organizace Post Bellum. Ta vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. „Historie se opakuje, je-li zapomenuta. Paměť národa nám připomíná výrazné momenty 20. století a společně dnes píšeme dějiny 21. století,“ podotkla Doubková.

Další panel přibližuje život Pavla Jelínka, kterého zasáhla druhá světová válka. Pamětník pochází ze smíšené rodiny, tatínek byl katolík a maminka Židovka. Díky souhře mnoha šťastných událostí rodina pamětníka válku přežila. Tatínek podplatil německého doktora a získal potvrzení, že je vážně nemocná. Tím ji zachránil v roce 1942 před transportem do koncentračního tábora. „Máma už měla sbalený pingl a nade mnou a mým bráchou brečela. Táta ten papír dovezl v posledním momentu,“ svěřil se Jelínek. Mnozí další rodinní příslušníci a přátelé takové štěstí neměli. Pavel Jelínek tak do Liberce přivedl tradici Kamenů zmizelých (tzv. Stolpersteinů), o které kolemjdoucí „pohledem zakopávají“ a připomínají si tím zmizelé obyvatele města. Jeden z prvních ve městě umístěných patří právě pamětníkově babičce Josefíně.

Vzpomínky pamětníků přibližují období druhé světové války, proměny Liberce spojené s vysídlením německého obyvatelstva a dosídlením pohraničí, příběhy poválečné naděje i zklamání po roce 1948, pro Liberec tragický rok 1968, ale i příběhy nové naděje na život ve svobodné zemi po roce 1989. „Posláním neziskové organizace Post Bellum je nejen zaznamenat, ale také atraktivním způsobem zprostředkovat příběhy 20. století, které podávají svědectví o naší moderní historii. Osobní výpovědi pamětníků nám přibližují naše město tak, jak ho již mnozí neznáme a nikdy nepoznáme,“ zdůraznila ředitelka Paměti národa Severní Čechy Michaela Pavlátová.

Výstava zachytila i příběh Věry Vohlídalové, která se narodila v roce 1942 v Londýně, kam se její rodiče uchýlili před nacisty. Do Čech se rodina vrátila až po válce. Maminka paní Vohlídalové byla Němka, a tak malá Věra mluvila i německy. I ona jako pětiletá pocítila poválečnou nenávist. Rok 1968 prožívali doma angažovaně, mnohé věci nebyly jednoduché. Pamětnici však na jejích cestách životem provázelo přesvědčení: „Když máš myšlenku, nějaké svoje chtění, a jsi-li přesvědčená, že je to správné a opravdu to chceš, neustupuj. Mou zkušeností je, že cíl se vždy splní, když se z cesty nesejde. Ta cesta nemusí být rovná.“ Po sametové revoluci vyhrála výběrové řízení na ředitelku liberecké knihovny a zasadila se o vybudování nové budovy na místě židovské synagogy. Zrodila se tak „Stavba smíření“, která byla slavnostně otevřena v roce 2000.