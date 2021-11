Z technických důvodů došlo k jejich uzavření a vchody jsou dnes zastřešené. V minulosti veřejnost navrhovala využít tyto bývalé toalety k nejrůznějším účelům, od kavárny přes klub a galerii až po botanický koutek. Město původně uvažovalo o jejich obnově, ale stavební odborníci varovali před vysokými náklady. Prosakuje sem voda a nejdříve by muselo dojít k nákladné hydroizolaci.

Během příštího roku by měly v městě pod Ještědem vyrůst rovnou na dvou místech nové veřejné toalety, a to v těsné blízkosti radnice, ve vnitrobloku u vstupu do obchodního domu Plaza a na Soukenném náměstí.