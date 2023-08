/FOTO/ Zakladatelka značky „Pala-Waff“ vyměnila tužku za kuchyňskou zástěru. Po České Lípě mohou lidé ochutnat vafle a palačinky i v městě pod Ještědem.

Pala-Waff v Liberci. | Video: Jiří Louda

Osmadvacetiletá Magdalena Smejkalová měla o svém profesním směřování jasno. Jelikož pochází ze sklářské rodiny, vystudovala design světelných objektů a mířila na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou Magdalena Smejkalová.Zdroj: se svolením Magdaleny Smejkalovév Praze. Na přijímací řízení se svědomitě připravovala, a proto ji hluboce zasáhlo, když ji nepřijali ke studiu.

„Nemohla jsem vzít ani tužku do ruky, postihl mě syndrom vyhoření. Šla jsem pracovat do sklářského muzea Ajeto v Novém Boru, ale po nějaké době jsem cítila, že mě ta práce nenaplňuje,“ svěřila se mladá žena z České Lípy.

V tu dobu už propadla kouzlu vaření a pečení. Svůj volný čas trávila v kuchyni a pro své známé a přátele pekla dorty. Odtud to byl už jen krůček k vaflím a palačinkám, které nejdříve nabízela v malém stánku u Máchova jezera.

Posléze narazila na prostor k pronájmu v České Lípě a první kamenná pobočka „Pala-Waff“ byla na světě. „Po třech letech jsem cítila, že je čas posunout se dál, a po delším zvažování jsem se rozhodla zamířit i do Liberce. Podařilo se najít prostory, které už v minulosti sloužily jako kavárna, tak jsme nemuseli nic předělávat,“ dodala Smejkalová.

„Pala-Waff“ v městě pod Ještědem aktuálně funguje měsíc a zakladatelka spojila síly se svým příbuzným Matoušem Volkem. Také dvacetiletý muž během vysokoškolského studia informačního managementu zjistil, že to není cesta, kterou by se chtěl vydat. „Rozhodl jsem se do toho jít. Koncept jsme převzali z České Lípy, pouze interiér jsme trochu upravili. Přestože je toho ještě hodně před námi, zatím se naše očekávání naplnila,“ zdůraznil Volek s tím, že nyní se musí zaměřit na budování sítě kontaktů a ladění prostoru. „Časem bychom chtěli odebírat některé suroviny od regionálních pěstitelů a podpořit je,“ doplnil spolumajitel.

Za receptury těst na palačinky i bublinkové vafle stojí právě Magdalena, která je ladila od prvotních pokusů až do současné podoby. Experimentovala s řadou surovin a samotnou ji překvapilo, jak málo jich nakonec stačilo. Zatímco od pondělí do čtvrtka nabízí ke stálému menu slané varianty, další tři dny v týdnu patří sladkým chutím. Mezi nejoblíbenější pokrmy patří vafle se sázenými vejci, vafle „Kanada“ s javorovým sirupem, majonézou, čedarem a slaninou nebo vafle s chorizem. U palačinek vítězí nutella a lotusový krém. Jednou za tři čtvrtě roku mění stálé menu. „O speciálních nabídkách přemýšlím při nákupu v obchodě, jaké chutě k sobě jdou,“ upřesnila zakladatelka značky Pala-Waff.

Zapojili se také do Týdne Křišťálového údolí, který se uskuteční na konci prázdnin. Ve vaflárně si budou moci zájemci vyzkoušet Tiffany techniku. Do budoucna plánují obohacení nabídky o masové vafle a nevylučují ani založení další pobočky na severu Čech. „Rádi bychom více propojili umění a gastronomii. Teď je pro nás nejdůležitější udržet kvalitu, aby od nás zákazníci odcházeli spokojení a rádi se k nám vraceli,“ uzavřeli mladí lidé.