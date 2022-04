O události se dozvěděl i tehdy devatenáctiletý pilot kluzáků Josef Hurta, jehož tatínek působil jako vedoucí letového provozu Aeroklubu Liberec. „Spali jsme tehdy na libereckém letišti. Okolo 17. hodiny nám volali do kanceláře vojáci z naší oblasti, jestli u nás náhodou letadla nepřistála,“ zavzpomínal.

Následně bylo vyhlášeno pátrání, do kterého se aeroklub měl také druhý den zapojit. Ještě ve čtvrtek 23. večer a následně od brzkého pátečního rána hledaly letadla nad Jizerskými horami naše a polské vrtulníky. Nakonec trosky v pátek ráno nalezl armádní Mi-2 a pátrání bylo ukončeno. „Byla to strašná tragédie, jedna z největších leteckých nehod v Jizerkách vůbec. Pokud si to dobře pamatuji, chybělo jim přibližně sto metrů, aby horu v pořádku přeletěli,“ dodal Hurta.

S pomocí obětem Černobylu nedoletěli, Francouzi se zřítili na Smědavské hoře

V sobotu dorazili na liberecké letiště novináři a Josefův otec s nimi letěl na místo nehody, aby vše mohli vidět na vlastní oči, vyfotit a napsat článek. „O den později jsme se na místo nehody vydali i my a přivezli jsme vrtuli, kus plechu z letadla s označením francouzské humanitární organizace a části motoru. Nějakou dobu jsme vše skladovali na letišti, poté jsme tyto trosky poskytli pro potřeby pomníku, který vznikl na místě nehody,“ popsal další dění Hurta.

Ten má k dispozici i vyšetřovací spis, podle kterého obě letadla narazila do svahu nedaleko od sebe. Došlo k úplnému roztříštění kabin letadel. „Podle vyšetřování jedna z obětí ještě po nárazu několik desítek sekund žila, u ostatních tří nastala smrt okamžitě,“ dodal.

Před třiceti lety spadly s letadlem tuny cigaret. Přistání do pole bylo hrdinské

Dodnes připomíná tragikou událost malý pomník. Nejedná se však o jedinou leteckou havárii, která se odehrála v minulosti v kraji. V srpnu 1948 havaroval západně od vrcholu hory Ještěd stroj Aero C-103. Z šesti cestujících pět nehodu nepřežilo. Další katastrofou byl náraz letounu L-200 Morava v říjnu 1977 do stráně u současné silnice I/35 mezi Hodkovicemi a Libercem. Zahynuli pilot a tři cestující.