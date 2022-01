Zájemci se setkali na konečné tramvaje v Horním Hanychově, seznámili se a pak spoře oděni vyrazili zdolat dominantu krajského města. „Celé to je o té síle a atmosféře, kterou společně jako skupina vytvoříme. S touto silou je pak mnoho začínajících jedinců překvapených, jakou sílu naleznou uvnitř sebe, ale to je na delší povídání a člověk to musí zažít,“ řekl organizátor akce Vojtěch Cink.