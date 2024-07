Podařily se dokončit injektážní práce tělesa hráze a v současnosti probíhají zpevňující a těsnící injektáže do podloží hráze u pravého zavázání. Do finále se blíží úpravy na vstupním domku do štoly a provozním objektu včetně pokládky dlažby před oběma objekty. Probíhá ražba injekční chodby pod oběma přítokovými štolami a rozpojování horniny mezi oběma věžemi spodních výpustí. V podhrází roste nový objekt vývařiště. Mimo staveniště vlastní přehrady se uskutečňuje výroba technologického vystrojení obou spodních výpustí.

Kvůli otřesům a geologii museli zmenšit nálože

„Vzhledem k velmi složité geologii hornin v podloží i předprsí hráze, kdy se nepravidelně střídají polohy tvrdé kompaktní žuly s rozpukaným a rozpadlým perkem, probíhá rozpojování zeminy buď pomocí mechanizace nebo trhacích prací. Kvůli extrémně složitým geologickým poměrů tak na stavbě pracují geologové jak ze strany investora, tak zhotovitele. Současně nezávislý soudní znalec pravidelně provádí v rámci trhacích prací úřední měření. Vzhledem k tomu, že je vodní dílo Harcov technickou památkou a hrozilo, že by se otřesy z trhacích prací mohly negativně projevovat na věžích spodních výpustí, musely být nálože pro daný typ trhaviny sníženy na minimální množství,“ řekla Deníku mluvčí Povodí Labe, které má obnovu přehrady na starost, Hana Bendová.

Situace si vyžádala instalaci seismografů a kontrolních terčů indikující praskliny na hrázi a věžích vodního díla. K žádným negativním projevům v průběhu odstřelů zatím nedošlo, nicméně omezení gramáže náloží a provádění takzvaných odlehčovacích vrtů, které tlumí otřesy, si vyžádalo časový skluz prací.

„Do konce roku by měly být dokončeny převážně práce na vývaru a bezpečnostním přelivu a demontáž lešení vzdušného líce hráze. Dokončení se dočkají vstupní objekty do štoly. Předpokládá se, že k instalaci bude připravena technologie potrubí spodních výpustí, částečně bude provedena hydroizolace a obklad návodní strany a obnova koruny hráze,“ nastínila mluvčí plány s tím, že důležitým krokem pro zdárný postup dalších prací bude dokončení podstatné části injektáží do podloží hráze.

Geologické anomálie rekonstrukci komplikují

Na rekonstrukci přehrady podílela firma Brex, která skončila letos v insolvenci. V relativně krátké době se ji podařilo nahradit. Generální dodavatel stavby v podobě sdružení firem Gardenline a Yukon CZ převzal velmi rychle pod svá křídla nejen subdodavatele společnosti Brex, ale i část zaměstnanců, kteří se podíleli na realizaci stavby. Současně také sdružení odkoupilo část zařízení nutného pro provoz stavby jako například lešení, oplocení či buňkoviště.

Další komplikaci představují mimořádně nepříznivé geologické anomálie, které se při postupném odkrývání základové spáry pro novou injekční štolu objevují. „Tyto anomálie způsobují, že musí být oproti předpokladům místo vzestupné injektáže podloží hráze používána sestupná injektáž. Důvodem je zavalování nestabilních vrtů, kdy se vrty celkové délky až 20 metrů musí vrtat po 1,5 až 3 metrech s následnou injektáží, která se po vytvrdnutí injektážní směsi musí opakovaně převrtávat a injektovat. Takovýto postup trvá až pětkrát déle oproti uvažované vzestupné injektáži,“ dodala Bendová.

Mohlo by vás zajímat: Lesní koupaliště se dočká lepšího zázemí, Liberec se rozhodl přispět